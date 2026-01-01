Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Где есть обесточивание из-за попадания дронов?

В ночь на 1 января российский агрессор ударил дронами по нескольким украинским областям. Враг атаковал энергообъекты. Из-за этого утром без света осталось значительное количество жителей Волынской, Одесской и Черниговской областей.

На местах атак с утра работают энергетики. Они делают все возможное, чтобы быстро вернуть электроснабжение людям.

Сегодня во всех регионах Украины применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для потребителей. Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения,

– сообщают в Минэнерго.

В течение дня украинцев призывают экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером, чтобы не перегружать систему.

Где были атаки в новогоднюю ночь?