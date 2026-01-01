Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.

Дивіться також Росіяни запустили дрони ще до Нового року, під атакою знову Луцьк: де летять БпЛА 1 січня

Де є знеструмлення через влучання дронів?

У ніч проти 1 січня російський агресор вдарив дронами по кількох українських областях. Ворог атакував енергооб'єкти. Через це зранку без світла залишилася значна кількість жителів Волинської, Одеської та Чернігівської областей.

На місцях атак від ранку працюють енергетики. Вони роблять все можливе, аби швидко повернути електропостачання людям.

Сьогодні у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для споживачів. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу,

– повідомляють у Міненерго.

Протягом дня українців закликають економно використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері, аби не перенавантажувати систему.

Де були атаки в новорічну ніч?