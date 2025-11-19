Одещина теж опинилася під ударом "Шахедів": там працювала ППО
- Росіяни атакували Одеську область "Шахедами", ППО відбивала напад.
- Нові безпілотники залітають на область з моря.
Росіяни обрали Одещину однією з цілей повітряної атаки вночі 19 листопада. Проте оборонці неба відбивали ворожий напад.
Що відомо про атаку на Одеську область уночі 19 листопада?
Повітряні сили досить часто згадували цей регіон, як і загалом весь Південь України, в своїх дописах про рух "Шахедів". Наприклад, о 23:13 вони інформували, що БпЛА з акваторії Чорного моря рухаються курсом на Одещину, або Миколаївщину, або Херсонщину.
Згодом стало відомо, куди саме – це Південне та Чорноморське. Пізніше додалися власне Одеса й Очаків.
Близько півночі розповіли, що БпЛА на межі Одеської, Кіровоградської та Вінницької областей рухається у західному напрямку. За ним іде і тривога – її вже оголосили в деяких районах Житомирщини та Вінниччини.
А от на Одещину летять нові "Шахеди".
"Нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря прямують у бік Одеської та Миколаївської областей", – указали в ПС.
Телеграм-канали писали, що росіяни знову спрямовували ударні дрони на порт і центр міста, а також околиці. Судячи з повідомлень у мережі, ППО працювала в Південному та в самій Одесі.
Надалі "Шахеди" полетіли на Чорноморськ. Також в морі є нові безпілотники, які можуть атакувати або Одеську область, або інші південні.
Ще є повідомлення, що окупанти постійно запускають нові БпЛА зі своїх майданчиків протягом усього вечора.
