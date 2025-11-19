Одещина теж опинилася під ударом "Шахедів": там працювала ППО

Росіяни обрали Одещину однією з цілей повітряної атаки вночі 19 листопада. Проте оборонці неба відбивали ворожий напад.

Що відомо про атаку на Одеську область уночі 19 листопада?

Повітряні сили досить часто згадували цей регіон, як і загалом весь Південь України, в своїх дописах про рух "Шахедів". Наприклад, о 23:13 вони інформували, що БпЛА з акваторії Чорного моря рухаються курсом на Одещину, або Миколаївщину, або Херсонщину.

Згодом стало відомо, куди саме – це Південне та Чорноморське. Пізніше додалися власне Одеса й Очаків.

Близько півночі розповіли, що БпЛА на межі Одеської, Кіровоградської та Вінницької областей рухається у західному напрямку. За ним іде і тривога – її вже оголосили в деяких районах Житомирщини та Вінниччини.

А от на Одещину летять нові "Шахеди".

"Нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря прямують у бік Одеської та Миколаївської областей", – указали в ПС.

Телеграм-канали писали, що росіяни знову спрямовували ударні дрони на порт і центр міста, а також околиці. Судячи з повідомлень у мережі, ППО працювала в Південному та в самій Одесі.

Надалі "Шахеди" полетіли на Чорноморськ. Також в морі є нові безпілотники, які можуть атакувати або Одеську область, або інші південні.

Ще є повідомлення, що окупанти постійно запускають нові БпЛА зі своїх майданчиків протягом усього вечора.

