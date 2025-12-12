В Одесі прогриміли гучні вибухи через атаку балістикою
- 12 грудня російська армія здійснила атаку балістичними ракетами на Одещину, спричинивши вибухи.
- Під час атаки було зафіксовано запуск ракет "Іскандер" та обстріли з тимчасово окупованого Криму.
Вдень 12 грудня російська армія запустила балістику по Одещині. Під час повітряної тривоги жителі областного центру чули вибухи.
Про це повідомили кореспонденти 24 Каналу.
Що відомо про атаку балістикою на Одещину?
У п'ятницю, 12 грудня, о 15:21 в Одеській області почалася повітряна тривога. У цей час Росія розпочала атаку балістичними ракетами, випустивши кілька цілей. Моніторингові спільноти писали про ймовірне застосування ворогом ракет "Іскандер", або озброєння із систем С-300/С-400.
Одещина також опинилася під загрозою обстрілу ракетами, що рухалися з тимчасово окупованого Криму. О 15:25 фіксувалася ціль курсом на Чорноморськ. Вибух в Одесі прогримів у ту ж хвилину.
Знову загроза через швидкісну ціль на Одесу була о 15:50. В межах міста знову було гучно, атака "Іскандерами" продовжилася. Ще один вибух прогримів о 15:57.
Швидкісна ціль на Одесу,
– писали в Повітряних Силах ЗСУ.
Жителі могли чути вибухи через падіння ракет в межах Одеського району. Наразі детальної інформації щодо атаки чи її наслідків немає. Станом на 16:09 повітряна тривога й загроза з боку ворога в регіоні триває. Додатково окупанти запустили з Чорного моря БпЛА курсом на Одесу й Чорноморськ.
Де були російські обстріли напередодні?
Вдень 12 грудня російські солдати цинічно запустили дрони-камікадзе на спортивну школу в Шостці, що на Сумщині. У той час там тривало тренування дітей. Усіх дітей та тренерів встигли евакуювати, тож постраждалих немає.
Вночі окупанти атакували Одеський район, поціливши в енергетичний об'єкт та цивільну інфраструктуру. Кілька населених пунктів залишилися без світла. Енергетики поступово відновлюють електропостачання.
Через атаку дронів ввечері 11 грудня пролунали вибухи в Павлограді. Гучно було кілка разів. Через атаку загинув 71-річний чоловік, а ще четверо людей постраждали. У важкому стані з опіками госпіталізували 54-річну місцеву жительку.