Укр Рус
24 Канал Новини України В Одесі прогриміли гучні вибухи через атаку балістикою
12 грудня, 15:29
3

В Одесі прогриміли гучні вибухи через атаку балістикою

Дар'я Смородська
Основні тези
  • 12 грудня російська армія здійснила атаку балістичними ракетами на Одещину, спричинивши вибухи.
  • Під час атаки було зафіксовано запуск ракет "Іскандер" та обстріли з тимчасово окупованого Криму.

Вдень 12 грудня російська армія запустила балістику по Одещині. Під час повітряної тривоги жителі областного центру чули вибухи.

Про це повідомили кореспонденти 24 Каналу.

До теми Є влучання на 8 локаціях, ворог бив по енергетиці: де була загроза атаки 

Що відомо про атаку балістикою на Одещину?

У п'ятницю, 12 грудня, о 15:21 в Одеській області почалася повітряна тривога. У цей час Росія розпочала атаку балістичними ракетами, випустивши кілька цілей. Моніторингові спільноти писали про ймовірне застосування ворогом ракет "Іскандер", або озброєння із систем С-300/С-400.

Одещина також опинилася під загрозою обстрілу ракетами, що рухалися з тимчасово окупованого Криму. О 15:25 фіксувалася ціль курсом на Чорноморськ. Вибух в Одесі прогримів у ту ж хвилину. 

Знову загроза через швидкісну ціль на Одесу була о 15:50. В межах міста знову було гучно, атака "Іскандерами" продовжилася. Ще один вибух прогримів о 15:57.

Швидкісна ціль на Одесу, 
– писали в Повітряних Силах ЗСУ.

Жителі могли чути вибухи через падіння ракет в межах Одеського району. Наразі детальної інформації щодо атаки чи її наслідків немає. Станом на 16:09 повітряна тривога й загроза з боку ворога в регіоні триває. Додатково окупанти запустили з Чорного моря БпЛА курсом на Одесу й Чорноморськ.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Де були російські обстріли напередодні?

  • Вдень 12 грудня російські солдати цинічно запустили дрони-камікадзе на спортивну школу в Шостці, що на Сумщині. У той час там тривало тренування дітей. Усіх дітей та тренерів встигли евакуювати, тож постраждалих немає.

  • Вночі окупанти атакували Одеський район, поціливши в енергетичний об'єкт та цивільну інфраструктуру. Кілька населених пунктів залишилися без світла. Енергетики поступово відновлюють електропостачання.

  • Через атаку дронів ввечері 11 грудня пролунали вибухи в Павлограді. Гучно було кілка разів. Через атаку загинув 71-річний чоловік, а ще четверо людей постраждали. У важкому стані з опіками госпіталізували 54-річну місцеву жительку.