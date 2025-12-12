В Одессе прогремели громкие взрывы из-за атаки баллистики
- 12 декабря российская армия осуществила атаку баллистическими ракетами в Одесскую область, вызвав взрывы.
- Во время атаки был зафиксирован запуск ракет "Искандер" и обстрелы с временно оккупированного Крыма.
Днем 12 декабря российская армия запустила баллистику по Одесской области. Во время воздушной тревоги жители областного центра слышали взрывы.
Об этом сообщили корреспонденты 24 Канала.
К теме Есть попадания на 8 локациях, враг бил по энергетике: где была угроза атаки
Что известно об атаке баллистикой в Одесской области?
В пятницу, 12 декабря, в 15:21 в Одесской области началась воздушная тревога. В это время Россия начала атаку баллистическими ракетами, выпустив несколько целей. Мониторинговые сообщества писали о вероятном затоплении врагом ракет "Искандер", или вооружения из систем С-300/С-400.
Одесская область также оказалась под угрозой обстрела ракетами, которые двигались с временно оккупированного Крыма. В 15:25 фиксировалась цель курсом на Черноморск. Взрыв в Одессе прогремел в ту же минуту.
Снова угроза через скоростную цель на Одессу была в 15:50. В черте города снова было громко, атака "Искандерами" продолжилась. Еще один взрыв прогремел в 15:57.
Скоростная цель на Одессу,
– писали в Воздушных Силах ВСУ.
Жители могли слышать взрывы из-за падения ракет в пределах Одесского района. Сейчас подробной информации об атаке или ее последствиях нет. По состоянию на 15:59 воздушная тревога и угроза со стороны врага в регионе продолжается. Дополнительно оккупанты запустили из Черного моря БпЛА курсом на Одессу и Черноморск.
Заметьте, оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или от ударных БпЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграмме 24 Канала.
Где были российские обстрелы накануне?
Днем 12 декабря российские солдаты цинично запустили дроны-камикадзе на спортивную школу в Шостке, в Сумской области. В это время там продолжалась тренировка детей. Всех детей и тренеров успели эвакуировать, поэтому пострадавших нет.
Ночью оккупанты атаковали Одесский район, попав в энергетический объект и гражданскую инфраструктуру. Несколько населенных пунктов остались без света. Энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение.
Из-за атаки дронов вечером 11 декабря прогремели взрывы в Павлограде. Громко было несколько раз. Из-за атаки погиб 71-летний мужчина, а еще четыре человека пострадали. В тяжелом состоянии с ожогами госпитализировали 54-летнюю местную жительницу.