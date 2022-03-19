І в один момент повалилися стелі, вибило вікна, – житель Ірпеня розповів про пекло через Росію

Місто Ірпінь, що під Києвом, стало точкою запеклих боїв. Туди вдерлися російські окупанти, після чого місцевому населенню довелося пережити справжнє пекло.

Жителі змушені були ховатися в укриттях та підвалах, а згодом – залишити власні домівки. Про те, що творили російські військові, та як довелося тікати з рідного міста – сайту 24 каналу розповів житель Ірпеня Святослав.

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"Я кажу: "Сніжана, це війна"

Бої за Гостомель, де війська Росії зайняли аеропорт, поступово поширилися і на прилеглі до нього населені пункти Бучу, Ворзель, Ірпінь. 56-річний мешканець Ірпеня Святослав працював водієм у газовій компанії "Київоблгаз" і мав виходити на зміну. Розповів, що його донька вибігла зранку зі словами, що "не розуміє, що відбулося".

А я вже прочитав в інтернеті, що Путін оголосив війну. Я кажу: "Сніжана, це війна". Я сидів між вікнами й, бачу, як низько-низько летить вертоліт. Потім він розвернувся і полетів другий. Я зрозумів, що зараз щось буде. І в один момент повалилися стелі, вибило вікна,

– зі слізьми на очах розповів чоловік.

Російські військові знищили Ірпінь / Фото Mikhail Palinchak

"Я хотів бути з сином, а через вік не взяли"

Спершу виїхала його донька разом із внуком. Дружина поїхала 3-го березня – Святослав довіз її до Романівки, а там волонтери перевезли до Києва.

Спочатку терпів, а потім ще раз бомбанули. І все... Я перебрався в хату сина, а син з першого дня воює,

– зазначив він.

Ірпінь після російського вторгнення / Фото Mikhail Palinchak

За його словами, у перший день повномасштабного вторгнення, він записався у територіальну оборону. Зі слізьми додав, що не взяли його через вік.

Це несправедливо. Я хотів воювати. Маю військовий досвід,

– сказав мешканець Ірпеня.

13 березня о 11 годині чоловік залишив рідну домівку. Зазначив, що Набережною можна дійти до житлового масиву Романівка. Там підірвали міст, але перехід є, і люди переходять. Російські війська прям Набережну і бомбили, додав він.

Там немає нічого, що вони роблять? Ми перейшли й волонтери нас перевезли. А в мене цих п'ять днів не було зв'язку взагалі. Спочатку там зникло світло, потім газ, потім вода. Тобто, все пропало. Терпів до останнього, а потім… Я хотів бути з сином, а через вік не взяли. Мій син воює в батальйоні "Азов", Руслан звати. 3 березня йому якраз було 40 років. І в цей день я відправив жінку. А сам перебрався в його хату. Там також сну не було. Кожен день і кожну ніч лупало "Градами",

– зазначив він.

"Росіяни зайшли до нас в хату"

Будинок чоловіка розташований на в'їзді в Ірпінь. Коли стеля обвалилася, то чоловік все продовжував жити там.

Позабивав вікна, а тепер донька подзвонила і сказала, що ці росіяни зайшли до нас в хату. Вона обвалена і їм не сподобалося. Порозганяли нас. У підвал я не бігав, ніколи не бігав. Донька ходила два рази, а я ніколи. Не можу я так. Гнути перед ними голову?

– обурився Святослав.

Евакуація, Ірпінь, 2022 рік / Фото Christopher Occhicone

В Ірпені ще залишилися люди. Багато літніх людей та тих, що не можуть виїхати. За словами чоловіка, у місті гинули люди навіть у будинках.

А де хоронити? Біля будинків закопували. Хоронять де попало. Потім, можливо, перезахоронять. Можливо,

– із сумом зазначив він.

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Допомога та підтримка

Волонтерська допомога у місто надходить важко. Ірпінь ділить залізниця. Праву сторону, де була газова компанія, сильно побомбили російські війська. Так само як і Бучу, Ворзель, Бородянку.

Я народився там і виріс, а тепер біжу. Коли ми повернемося, – не дорахуємось сусідів, не дорахуємось молодих,

– сказав Святослав.

Нині чоловік перебуває у Львові. Додав, що їде до своєї родини, але сумнівається, що зможе довго бути там. Він наголосив, що хоче брати до рук зброю та воювати проти російських загарбників.