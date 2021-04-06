У МЗС розповіли, що чекає на затриманих голих дівчат в ОАЕ

У Міністерстві закордонних справ розповіли про те, що загрожує дівчатам, яких поліція Дубаю затримала за оголену фотосесію. 6 квітня до них навідався український консул.
Джерело:Укрінформ
Як розповів речник МЗС Олег Ніколенко, консул відвідав затриманих українок, а також провів зустріч із керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубаю.
До слова Жодних оргій та ескорту, – подруга затриманих в Дубаї українок про їхню фотосесію
Що загрожує затриманим дівчатам
Правоохоронці підтвердили консулу, що причиною затримання дівчат стало порушення норм моральної етики. Окрім того, покарання вони отримають і за поширення в соцмережах фото і відео непристойного характеру.
Відповідно до законодавства ОАЕ, покаранням за скоєння такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1 300 доларів США з подальшою депортацією,
– зазначив Ніколенко.
За його інформацією, умови утримання дівчат у слідчому ізоляторі прийнятні, вони забезпечені їжею, медичним наглядом. Консульство України в Дубаї підтримує зв'язок із рідними і тримає справу на контролі.
Фотосесія голих дівчат в ОАЕ: що відомо
- У Дубаї 3 квітня затримали 40 дівчат.
- Усі вони взяли участь у відвертій фотосесії ню на балконі будинку.
- Це викликало обурення у місцевих, які стали очевидцями. Вони викликали поліцію.
- Правоохоронці звинуватили дівчат у публічній розпусті. Адже у країні діють суворі закони щодо непристойної поведінки у громадських місцях.
- З'ясувалося, що 11 дівчат – українки, це підтвердили у МЗС. Ще 8 затриманих та ініціатор зйомки – громадяни Росії. Інші учасниці, як повідомляється, з Білорусі і Молдови.
- Як повідомляв Daily Mail, дівчата мали знятися у відвертій фотосесії для ізраїльського порносайту.