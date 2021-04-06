У МЗС розповіли, що чекає на затриманих голих дівчат в ОАЕ

У Міністерстві закордонних справ розповіли про те, що загрожує дівчатам, яких поліція Дубаю затримала за оголену фотосесію. 6 квітня до них навідався український консул.

Як розповів речник МЗС Олег Ніколенко, консул відвідав затриманих українок, а також провів зустріч із керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубаю.

До слова Жодних оргій та ескорту, – подруга затриманих в Дубаї українок про їхню фотосесію

Що загрожує затриманим дівчатам

Правоохоронці підтвердили консулу, що причиною затримання дівчат стало порушення норм моральної етики. Окрім того, покарання вони отримають і за поширення в соцмережах фото і відео непристойного характеру.

Відповідно до законодавства ОАЕ, покаранням за скоєння такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1 300 доларів США з подальшою депортацією,

– зазначив Ніколенко.

За його інформацією, умови утримання дівчат у слідчому ізоляторі прийнятні, вони забезпечені їжею, медичним наглядом. Консульство України в Дубаї підтримує зв'язок із рідними і тримає справу на контролі.

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