Окупанти на блокпостах були п'яні, наколені, забирали гроші, – переселенка про виїзд з Маріуполя

Мешканці Маріуполя, які наважилися під обстрілами евакуюватися з окупованого міста, змушені були подолати десятки російських блокпостів. Окупанти особливою добротою не вирізнялися – вони обстрілювали гуманітарні колони та забирали у людей всі гроші.

Про це журналістам 24 каналу розповіла жителька Маріуполя Оксана Дубик у межах проєкту СВОЇ. Жінці вдалося виїхати з окупованого міста до Львова.

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Перед евакуацією в будинок влучила ракета

Оксана розповіла, що 21 березня у будинок, в якому вона ховалася разом зі своїм батьком, влучила ракета. Після цього розпочалася пожежа, яку, на щастя, вдалося подолати.

Пішли додому й вже о 8:00 почали обстрілювати весь наш район ракетами, так щільно накривали. Ми були впевнені, що влучить і у нас. Але вдалося вижити,

– згадує жінка.

Тоді вона з татом вибігла з дому. У той час було холодно, тож вони завжди ходили вдягненими.

"Тож у чому були – так і побігли, лише документи взяли з собою. Коли вийшли за межі району, було тихіше. Шукали машину, щоб виїхати. Але всі або були заповнені, або ніхто не виїжджав. І ти ж їх не вмовиш – вперлися й казали, що залишаються. Нічого з такими людьми не зробиш", – додала Оксана.

Після цього вони вирішили йти пішки набережною разом з іншими маріупольцями, які хотіли покинути місто. За словами жінки, людей було багато.

"Ми дійшли майже до першого російського блокпоста, і перед ним нас хлопчик підібрав машиною. І так за 1,5 доби довіз нас до Запоріжжя. До кінця 22 березня вже були ми там", – зауважила Оксана.

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Окупанти на блокпостах забирали всі гроші

Оксана розповіла, що окупанти на блокпостах перевіряли її з батьком двічі. Під час першої зупинки був лише поверховий огляд. Після цього маріупольців пропустили.

Після першого блокпосту загарбники наказали вишикувати автівки в 3 ряди та заборонили їхати далі.

"Тоді двічі обстріляли колону. Я не впевнена, чи були поранені. Бо коли тебе накривають якимись бомбами, "Градами", ти просто ховаєшся. Там є дорога і такий ярок до поля. Ось там і ховалися", – додала жінка.

Після обстрілу людей почали пропускати далі. На думку Оксани, все це було показовим – щоб маріупольці все запам'ятали.

Вже на другому блокпості нас перевіряли дуже "досконало". Нам з батьком перевірили рюкзаки, документи. А от хлопців роздягли до трусів. Дивилися, чи є тату, перевіряли телефони,

– згадує жінка.

Разом з Оксаною та її батьком були двоє хлопців – Денис і Микола. В одного з них, ймовірно, фото на телефоні були видалені, тому окупанти хотіли його затримати.

На першому блокпості жінці вдалося випросити загарбників його відпустити. Мовляв, вона має хворе серце і їй стало зле після обстрілу.

"І нас відпустили. Ми проїхали з Денисом 12 блокпостів, але Колю забрали біля Бердянська. І там я вже не змогла його забрати. Вони були п'яні, "наколені", забрали всі гроші у хлопців", – додала Оксана.

Вона підсумувала, що знає про те, що, на щастя, загарбники відпустили Миколу. Адже розмовляла про це з українськими військовими у Запоріжжі та слідкувала за цією історією.

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