Олена розповіла свою історію 24 каналу в межах проєкту СВОЇ. З Сум переселенка виїхала 24 лютого близько 13:00. Жінка зізнається, що спершу у неї був шок.

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Напередодні був звичайний робочий день. Сім'я не купувала квитків та не заправила машину. Грошей з банкоматів також не знімали. Після зміни на роботі Олена пішла додому відпочивати.

А вже близько 06:00 24 лютого Олена почула перші вибухи. Донечці жінка сказала, що це – проїхала вантажівка. Дитина не розуміла, що відбувається.

У дорозі провели 2 доби

Сім'я ухвалила рішення їхати на Захід. У дорозі провели 2 доби. Чоловік зателефонував людям, з якими працював. Вони погодилися прийняти переселенців. Так Олена з чоловіком та донечкою опинилися у Чернівцях.

Чернівці – неймовірне місто. Тут дуже добре ставляться люди і до дитини, і до мене. Знайомі з'явились і друзі, вони нам також допомагають. Всі намагаються допомогти, – розповіла жінка.

Чоловік Олени – у ЗСУ. У червні переселенка переїхала на орендовану квартиру. Донечка пішла на заняття.

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