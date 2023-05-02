На карту поставлено багато – Зеленський спрогнозував майбутнє світу в разі окупації України

Результат війни Росії проти України визначить майбутнє Європи. Доля НАТО та позиція США поставлені на карту.

Про це розповів президент Володимир Зеленський. Він відповів на запитання журналістів The Atlantic, як пояснити скептично налаштованому американцю, чому США повинні жертвувати зброю на далеку від них війну.

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Майбутнє Європи залежне від того, як завершиться війна в Україні

Зеленський заявив, результат війни визначить майбутнє Європи.

"Якщо у нас не буде достатньо зброї, ми будемо слабкими. Якщо ми будемо слабкими, нас окупують. Якщо вони окупують нас, вони будуть на кордонах Молдови, і вони окупують Молдову. Окупувавши Молдову, вони підуть через Білорусь, а потім окупують Латвію, Литву та Естонію,

– наголосив президент.

Він підкреслив, що це три балтійські країни, які є членами НАТО.

"Звичайно, прибалти – хоробрі люди, і вони будуть боротися. Але вони маленькі. І у них немає ядерної зброї. Тому вони будуть атаковані росіянами, тому що це політика Росії – забрати назад всі країни, які раніше були частиною Радянського Союзу. Доля НАТО, позиція Америки в Європі, та й взагалі позиція Америки у світі – все це поставлено на карту", – заявив український лідер.

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На кону стоїть і дещо глибше

Зеленський зазначив, що це війна за фундаментальне визначення не лише демократії, але й цивілізації.

Це битва за те, щоб показати всім іншим, включно з Росією, що треба поважати суверенітет, права людини, територіальну цілісність, і поважати людей, не вбивати людей, не ґвалтувати жінок, не вбивати тварин, не забирати те, що не твоє,

– заявив глава держави.

Якщо Україна, яка вірить у верховенство права і права людини, може досягти перемоги над набагато більшим, набагато більш авторитарним суспільством, і якщо вона може зробити це, зберігаючи свої власні свободи, то подібні відкриті суспільства і рухи в усьому світі також можуть сподіватися на успіх.

Після російського вторгнення опозиційний рух Венесуели вивісив український прапор на фасаді посольства своєї країни у Вашингтоні. А торік парламент Тайваню радо вітав українських активістів. У The Atlantic зазначили, що не всі у світі переймаються цією війною, але для кожного, хто намагається перемогти диктатора, вона має глибоке значення.

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Слід дивитися вперед, а не назад

Америка пов'язана з війною в Україні в глибшому сенсі. Цивілізація, яку захищає Україна, була глибоко сформована американськими ідеями не лише про демократію, але й про підприємництво, свободу, громадянське суспільство та верховенство права.

Коли журналісти запитали Зеленського про технологічний сектор України, він з радістю почав розповідати про:

свою мрію побудувати університет, присвячений комп'ютерним наукам,

проєкти, створені Міністерством цифрової трансформації, серед яких унікальний додаток Дія, що дозволяє українцям зберігати документи на своїх телефонах, що є знахідкою для біженців.

Президент охочіше говорить про Кремнієву долину, ніж про потьомкінські кістки, які росіяни вивезли з Херсона. Він не поділяє стурбованості історією російських імперських прагнень.

Я не люблю минуле. Ми повинні стрибати вперед, а не назад,

– підсумував український лідер.