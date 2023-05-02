Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заявила постійна представниця Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт. Крім того, посадовиця додала, що ні НАТО, ні США не будуть диктувати Україні, що робити.

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Очікування НАТО щодо контрнаступу

Ми вважаємо, як сказав Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Каволі, Україна зробила неймовірну роботу протягом останніх місяців, завершивши серію навчань, не лише зі Сполученими Штатами, але й з іншими союзниками по НАТО, особливо в Німеччині. І ця підготовка, на нашу думку, допоможе українцям досягти успіху, як ми сподіваємось, коли розпочнеться контрнаступ,

– зауважила Сміт.

Вона також нагадала, що всі члени контактної групи, які зустрічаються на "Рамштайні", передали в руки українців значні нові можливості. Відтак, з огляду на самі можливості та підготовку, яка відбулася протягом останніх чотирьох чи п'яти місяців, у НАТО вважають, що українські військові мають всі шанси на успіх.

"Що ж до деталей контрнаступу, то ми залишимо це в руках президента Зеленського та його вищого військового командування", – підкреслила представниця США.

Сміт нагадала, що протягом повномасштабної війни українські військові були винахідливими, адже вони об'єднали нові та старі набори можливостей і на полі бою використовували технології в дуже інноваційний спосіб.

Питання Криму – відповідальність України

"Щодо питання Криму, то не лише Сполучені Штати, але й усі країни, які підтримують Україну зараз, воліли б залишити це питання в руках президента Зеленського. Саме президент Зеленський і, знову ж таки, його військові радники, його головні радники з питань зовнішньої політики та національної безпеки повинні будуть визначитися насамперед, на яких умовах і коли вони хочуть повернутися за стіл переговорів і як далеко вони хочуть зайти після того, як відбудеться контрнаступ, які їхні плани на літо та осінь", – наголосила політикиня.

Вона констатувала, що НАТО чи Сполучені Штати не вважають за потрібне диктувати "нашим друзям в Україні". Західні партнери покладають це питання лише на нашого президента.