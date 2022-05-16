На окуповані землі приїжджали "смотрящі" з Кремля: питання псевдореферендумів відклали, – МВС

Росії важко дається окупація українських земель. І навіть після того, як вони їх тимчасово окупували, то є питання, що там робити далі. Поки в Кремлі не мають єдиного рішення.

"Смотрящі від Кремля"

Найбільш показову активність роботи на захоплених територіях російські окупанти розпочали в Херсоні. Це єдиний обласний центр, який їм вдалося захопити після початку повномасштабного військово вторгнення 24 лютого 2022 року. Але тепер окупанти та їх посіпаки не знають, що робити далі. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал.

Важливо Білорусь розгорнула війська біля кордону України, аби перетягти туди частину ЗСУ, – Британія

Вадим Денисенко розповів, що ще недавно багато було інформації про так звані "референдуми" на окупованих територіях, створення "республік". А також навіть лунали заяви про "входження окупованих територій до складу Росії". В Херсоні таким кремлівським глашатаєм став Кирило Стремоусов, який "звертався з проханням" приєднати Херсонську область до окупованого Криму. На його думку, так Херсонщина мала б стати частиною Росії. Але Крим не є російської територією. Він лише тимчасово окупований. Як і Херсон.

Але ці розмови зараз затихли. Сталося це після того, як до Донецької та Херсонської областей приїжджала "делегація інспекторів", або як їх назвали "смотрящі від Кремля". Очолив цю "інспекцію" заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.

Вони приїхали для того, щоб зрозуміти, яка ситуація там, що можна робити, а що не можна. І, судячи з усього, були вирішено відкласти й питання "референдумів", і розв'язання питання, яка подальша доля, з точки зору росіян, цих територій. Відкласти на кілька місяців,

– розповів Вадим Денисенко.

Радник очільника МВС озвучив дату, що так званий "референдум" можуть провести 11 вересня. Але додав, що це умовна дата, і не радив би до неї прив'язуватися.

Три варіанти з окупованою територією

Поки ж розглядається декілька варіантів, що робити із захопленою територією. Перший з них полягає у створенні так званих "народних республік", як це вже зробили росіяни на частині окупованого Донбасу у 2014 році.

Другий варіант передбачає, що всі ці так звані "республіки" будуть об'єднані в одну "новоросію", щоб потім створити "срср-2".

Варте уваги На Луганщині окупанти забирають землю і майно людей у колгоспи, за відмову – розстріл, – ОВА

Третій варіант – це анексія та "приєднання" цих територій до складу Росії.

"Станом на зараз, який варіант буде обраний, і чи буде обраний взагалі – питання підвисло. Тому що в Кремлі поки не розуміють, як буде розвиватися війна. Але розуміють про достатньо жорсткий спротив українського населення, яке не хоче і не збирається йти до "ХНР", російських імперій та "срср-2". Тому прийнято рішення максимально цементувати владу, ставити своїх гауляйтерів, щоб укріпити владу на місці. А вже потім вирішувати, що робити далі", – розповів Вадим Денисенко.

Дивіться відео про те, чому ставка Кремля на Медведчука та інших зрадників не спрацювала