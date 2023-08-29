Розмова тет-а-тет: з'явився запис, на якому Шольц та Макрон обговорюють переговори з Путіним

Журналіст Штефан Ламбі отримав доступ до стенограми розмови Еммануеля Макрона та Олафа Шольца. Зокрема, канцлер Німеччини поділився своїми враженнями від розмов з "бункерним дідом" 4 березня 2022 року.

Олаф Шольц розповів, що його турбує: Володимир Путін зовсім не скаржився на санкції, ба більше, взагалі не згадував про них. Макрон зауважив, що у розмові з ним кремлівський диктатор також не підіймав цю тему.

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Переговори з Путіним тривали 4 березня 2022 року. Тоді Шольц констатував, що ситуація "кращою не стає". Окрім того, Путін намагався нав'язати свої маразматичні думки. Зокрема, плів про "демілітаризацію та денацифікацію".

Також Путін – настільки втратив зв'язок з реальністю, що просив у Шольца визнати тимчасово окупований Крим – російським.

Коли я запитав його, чи можлива зустріч щодо України, рано чи пізно, з вами, мною, Зеленським і з ним, Путіним, він не відмовився повністю. Але він назвав дві умови. По-перше, це не повинно бути приводом для припинення вогню. Потім він говорив тільки про нас трьох: ви, я і він. Без Зеленського,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, не обійшлося й без конспірології. Зокрема, Путін плів, що українська делегація поїхала до Польщі, тому що хотіла поговорити з Джо Байденом, аби отримати вказівки. Макрон наголосив, що "це було дуже схоже на розмову, яку я мав з ним вчора".

Шольц розповів про колосальну підтримку України

Весь цивілізований світ підтримує Україну у її боротьбі за свою свободу. Зокрема, до цього активно долучилася Німеччина. Канцлер Олаф Шольц наголосив, що 5 років Україна отримає від ФРН озброєння на 17 мільярдів євро.

Окрім того, Німеччина надасть фінансову допомогу.