Разговор тет-а-тет: появилась запись, на которой Шольц и Макрон обсуждают переговоры с Путиным

Журналист Штефан Ламби получил доступ к стенограмме разговора Эммануэля Макрона и Олафа Шольца. В частности, канцлер Германии поделился своими впечатлениями от разговоров с "бункерным дедом" 4 марта 2022 года.

Олаф Шольц рассказал, что его беспокоит: Владимир Путин совсем не жаловался на санкции, более того, вообще не упоминал о них. Макрон заметил, что в разговоре с ним кремлевский диктатор тоже не поднимал эту тему.

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Переговоры с Путиным состоялись 4 марта 2022 года. Тогда Шольц констатировал, что ситуация "лучше не становится". Кроме того, Путин пытался навязать свои маразматические мысли. В частности, плел о "демилитаризации и денацификации".

Также Путин – настолько потерял связь с реальностью, что просил у Шольца признать временно оккупированный Крым – российским.

Когда я спросил его, возможна ли встреча по поводу Украины, рано или поздно, с вами, мной, Зеленским и с ним, Путиным, он не отказался полностью. Но он назвал два условия. Во-первых, это не должно являться поводом для прекращения огня. Затем он говорил только о нас троих: вы, я и он. Без Зеленского,

– говорится в сообщении.

Кроме того, не обошлось без конспирологии. В частности, Путин выдал, что украинская делегация уехала в Польшу, потому что хотела поговорить с Джо Байденом, чтобы получить указания. Макрон подчеркнул, что "это было очень похоже на разговор, который я имел с ним вчера".

Шольц рассказал о колоссальной поддержке Украины

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в борьбе за свою свободу. В частности, к этому активно присоединилась Германия. Канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что 5 лет Украина получит от ФРГ вооружение в 17 миллиардов евро.

Кроме того, Германия предоставит финансовую помощь.