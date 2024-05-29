Шольц висловився щодо ударів західною зброєю по території Росії: підтримав Макрона, але є нюанс

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, імовірно, теж вважає, що Україна має право використовувати західну зброю для ударів по території Росії. Таким чином він підтримав президента Франції Емманюеля Макрона, який заявив про це раніше.

Водночас позиція канцлера неоднозначна: Шольц все ще відмовляється постачати Україні крилаті ракети "Таурус".

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Що відомо про заяву Макрона

Еманнуель Макрон вважає, що союзникам України варто дозволити використовувати надану їй зброю для ураження цілей на території Росії. Про це він заявив 28 травня, під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Водночас видання пише, що позицію Макрона, імовірно, підтримав і Шольц.

"Макрон дав коментар під час державного візиту до Німеччини, канцлер якої Олаф Шольц, схоже, також підтримав Україну в цьому питанні, заявивши, що він згоден із президентом Франції за умови, що українці поважатимуть умови постачальників зброї", — йдеться у матеріалі.

Неоднозначність Шольца

Своєю чергою, Олаф Шольц заявив, Україна має використовувати надану їй зброю у межах існуючих правил і це "завжди має бути в рамках міжнародного права". Він також зауважив, що Німеччина і Франція "надали Україні різну зброю".

При цьому, видання справедливо зауважує, що Шольц відмовився постачати німецькі крилаті ракети "Таурус", які дуже потрібні Україні.

"Ця зброя була б здатна завдати потужних ударів по російських позиціях на території України та в глибині Росії", – додають у статті.

Чи дозволять Україні бити західною зброєю по Росії

Попередньо генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Альянсу та інших союзників, які передають Україні зброю, дозволити використовувати її на території Росії.

На заклик уже відгукнулись кілька країн. Зокрема, генсека підтримав міністр оборони Швеції Поль Йонсон. Зокрема, він наголосив, що "згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника".

Поль Йонсон. Зокрема, він наголосив, що "згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника". Також підтримали Столтенберга президент Латвії Едгарс Рінкевичс, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен та прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Водночас першою країною, яка скасувала обмеження на застосування зброї, була Велика Британія.

. Відповідь Шольца не дає чіткого розуміння, чи підтримує він позицію президента Франції. Ба більше, що раніше канцлер неодноразово публічно виступав проти ударів по об'єктах всередині Росії.