Шольц высказался относительно ударов западным оружием по территории России: поддержал Макрона, но есть нюанс

Канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, тоже считает, что Украина имеет право использовать западное оружие для ударов по территории России. Таким образом он поддержал президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил об этом ранее.

В то же время позиция канцлера неоднозначна: Шольц все еще отказывается поставлять Украине крылатые ракеты "Таурус".

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Что известно о заявлении Макрона

Эманнуэль Макрон считает, что союзникам Украины следует позволить использовать предоставленное ей оружие для поражения целей на территории России. Об этом он заявил 28 мая, во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.

В то же время издание пишет, что позицию Макрона, вероятно, поддержал и Шольц.

"Макрон дал комментарий во время государственного визита в Германию, канцлер которой Олаф Шольц, похоже, также поддержал Украину в этом вопросе, заявив, что он согласен с президентом Франции при условии, что украинцы будут уважать условия поставщиков оружия", - говорится в материале.

Неоднозначность Шольца

В свою очередь, Олаф Шольц заявил, Украина должна использовать предоставленное ей оружие в рамках существующих правил и это "всегда должно быть в рамках международного права". Он также отметил, что Германия и Франция "предоставили Украине разное оружие".

При этом, издание справедливо замечает, что Шольц отказался поставлять немецкие крылатые ракеты "Таурус", которые очень нужны Украине.

"Это оружие было бы способно нанести мощные удары по российским позициям на территории Украины и в глубине России", – добавляют в статье.

Позволят ли Украине бить западным оружием по России

Предварительно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса и других союзников, которые передают Украине оружие, позволить использовать его на территории России.

На призыв уже откликнулись несколько стран. В частности, генсека поддержал министр обороны Швеции Поль Йонсон. В частности, он отметил, что "согласно международному праву, Украина имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника".

Поль Йонсон. В частности, он отметил, что "согласно международному праву, Украина имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника". Также поддержали Столтенберга президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и премьер-министр Чехии Петр Фиала.

В то же время первой страной, которая отменила ограничения на применение оружия, была Великобритания.

. Ответ Шольца не дает четкого понимания, поддерживает ли он позицию президента Франции. Более того, что ранее канцлер неоднократно публично выступал против ударов по объектам внутри России.