Київські землі Медведчука переписали на іноземців і бізнесмена: як цьому міг сприяти Татаров

Стало відомо, що недоарештовані активи Віктора Медведчука переписали на себе іноземці та київський бізнесмен Валерій Міщенко. Попри судовий арешт, компанії, пов'язані з екснардепом, уникли арешту через бездіяльність правоохоронців.

Тепер на колишніх землях Медведчука триває будівництво нових житлових комплексів. Розслідувачі вбачають у цій справі слід заступника керівника Офісу президента України Олега Татарова.

Дивіться також Втеча Боголюбова: ЗМІ дізналися, як олігарху вдалося виїхати з країни за чужим паспортом

Як київський бізнесмен та іноземці переписали на себе активи Медведчука

Недоарештовані активи екснардепа Віктора Медведчука, серед яких три столичні фірми "Академ-Клуб", "Осокорки 7" і "Орєст", були переписані на іноземців та київського бізнесмена Валерія Міщенка.

Ці компанії мали довгострокові договори оренди на великі земельні ділянки на березі Дніпра у Києві та мали бути арештовані ще у 2022 році. Проте правоохоронці так і не дійшли до державного реєстратора, що дозволило новим власникам розпочати будівництво житлового комплексу.

Як з'ясували розслідувачі, спочатку власником фірми став Олександр Білявський – охоронець народного депутата Вадима Столара. Проте пізніше його "замінили" болгарин Петрос Тограмаджян, латвієць Вадим Іванов і українець Валерій Міщенко.

Лише останній, як вказують журналісти, був "реальним гравцем" і пов'язаний із заступником керівника Офісу президента України Олегом Татаровим, завдяки якому буцімто вдалося реалізувати цю схему, залишивши Міністерство юстиції, Генеральну прокуратуру та СБУ "за бортом".

Як Татаров міг допомогти активи Медведчука

Наприкінці 2022 року нові власники повністю переписали компанії на себе, зокрема, "Академ-Клуб" відійшов Петросу Тограмаджяну з Болгарії, а "Орєст" – Валерію Міщенку. Також була ще компанія "Вікторія", яка належала Медведчуку та мала землі в оренді. Втім, правоохоронці і про неї "забули", тому вона перейшла у власність Міщенка.

За інформацією розслідувачів, іноземці могли бути підставними особами, а вся схема була реалізована в інтересах Міщенка. Втім, на думку журналістів, самотужки цю аферу було б неможливо організувати, тому Міщенку, ймовірно, допоміг Олег Татаров.

Докази, які наводять журналісти:

Татаров володіє впливом на правоохоронні органи, саме тому слідчі і прокурори могли "забути" доарештувати активи Медведчука;

подібна історія з активами була у компанії "Укрбуд", яка фігурувала у квартирній афері з Нацгвардією. Одним із фігурантів розслідування виступав Татаров.

Розслідувачі нагадали, що до своєї роботи в ОП і після посади в МВС Татаров був юристом в "Укрбуді", активи якого почали "розтягувати наліво та направо".

Відомо, що земельна ділянка на київському академмістечку, де мав будуватися "Укрбуд", буцімто перейшла у контору, де власниками записали тестя Татарова і партнерку бізнесмена Міщенка.

Як вдалося "зламати систему"

Після того, як Офіс генерального прокурора отримав інформацію від журналістів, було звернення до Міністерства юстиції, яке у жовтні 2023 року скасувало реєстраційні дії з новими власниками та повернуло активи на момент арешту.

Проте болгарин Тограмаджян, латвієць Іванов та українець Міщенко оскаржили наказ Мін'юсту у Господарському суді Києва, повернувши собі компанії. Суд визнав, що правоохоронці не внесли вчасно відомості про арешт у реєстр, а зміни власників відбулися до прийняття закону, що забороняє переписувати активи підсанкційних осіб.

Окрім того, позивачам вдалося посіяти тінь сумніву в тому, що за кіпрською прокладкою справді стояв Медведчук, оскільки нібито "в офіційних документах не написано, що він нею володіє".

Відомо, що Міщенко вже переписав "Вікторію" на підставну людину і веде будівництво житлового комплексу на орендованій землі, змінюючи цільове призначення ділянки через державного кадастрового реєстратора.