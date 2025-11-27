Екссекретаря РНБО Олександра Литвиненка призначили послом України в Сербії
- Олександра Литвиненка призначено послом України в Сербії замість Володимира Толкача.
- Литвиненко обіймав посаду секретаря РНБО з березня 2024 року по липень 2025 року.
Колишнього секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Литвиненка у четвер, 27 листопада, призначили послом України в Сербії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ Володимира Зеленського №866/2025, оприлюднений на сайті Офісу Президента України.
Дивіться також Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу": деталі від президента та ЗМІ
Що відомо про призначення Литвиненка?
Олександр Литвиненко обіймав посаду секретаря РНБО з 26 березня 2024 року по 18 липня 2025 року, замінивши свого попередника Олексія Данілова, після чого на цю посаду призначили ексміністра оборони Рустема Умєрова.
Він працював в Апараті РНБО, Службі безпеки України, СЗР, Національному інституті стратегічних досліджень. Є українським науковцем, розвідником та державним діячем, фахівцем зі стратегічних досліджень та безпеки.
Вже 27 листопада Володимир Зеленський, згідно з указом №865/2025, звільнив Володимира Толкача з посади посла, яку той обіймав з 13 грудня 2021 року, та указом №866/2025 призначив замість нього Литвиненка.
Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сербія,
– ідеться в указі.
Про які кадрові зміни повідомляли раніше?
На початку листопада президент погодив призначення полковника Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони – заступником командувача Повітряних сил Збройних Сил України.
Ще раніше Володимир Зеленський підписав указ про створення Одеської міської військової адміністрації. Її очолив уже колишній голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
До цього президент звільнив першого заступника секретаря РНБО Руслана Хомчака. Цю посаду обійняв Євген Острянський, кадровий військовий, раніше обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ.