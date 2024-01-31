До 5 разів у добу: якою хімічною зброєю і де окупанти атакують українців

Російські загарбники продовжують чинити воєнні злочини під час ведення війни на території України. Наразі відомо, що вони активно застосовують хімічну зброю проти українських бійців на Таврійському напрямку.

Водночас українські артилеристи розпочали ще активніше використовувати наявні боєприпаси. Зокрема, ефективно працюють наші оператори різних безпілотних літальних апаратів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Дивіться також Мінус близько 200 дронів за добу: ЗСУ показали надзвичайні результати на Таврійському напрямку

Окупанти активно використовують хімічну зброю

Як зазначив Штупун, російські загарбники час від часу застосовують хімічні речовини під час спроб атакувати позиції наших захисників. Втім, за його словами, українських бійців інструктують щодо цього. Є вдосталь захисних засобів, а зокрема – протигазів.

Наразі ворог застосовує, якщо брати в середньому, від 2 до 5 використань на добу, залежно від вітру. Коли є великий вітер, то загарбники стараються не застосовувати хімічну зброю, оскільки ці "гази" відразу зносить, тому окупанти не бачать у цьому жодного ефекту,

– розповів речник.

Він зауважив, що станом на зараз ворог найбільше застосовує К-51. Втім, кожен подібний випадок використання хімічних речовин фіксують. Також проводиться невелике розслідування та дослідження.

. К-51 – радянська ручна аерозольна "сльозогінна" граната нелетальної дії. Внаслідок атаки таким озброєнням дихальні шляхи пронизує задишка з кашлем, а носові пазухи заповнює слиз.

Зокрема, за словами Штупуна, росіянами активно використовується так званий хлорпікрин. Ця речовина разом із фосгеном, хлороціаном та синильною кислотою є забороненими.

Їх категорично не можна використовувати у військових цілях, згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї.

Речник нагадав, що Росія ще з 1997 року є учасником вищезгаданої Конвенції. Цей договір є доповненням до Женевського протоколу 1925 року. Однак, як ми бачимо, країна-агресорка порушує звичаї ведення війни не лише використовуючи хімічну зброю.

Олександр Штупун зауважив на ударах по цивільному населенню та інфраструктурі, по медичних закладах тощо. Тому, за його словами, щось нового від російських загарбників наразі не відбувається.

Використання росіянами хімічної зброї: останні новини