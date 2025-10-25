На Дніпропетровщині Росія повторним ударом убила рятувальника, який гасив пожежу

Під час ліквідації пожежі у Синельниківському районі Дніпропетровщини загинув рятувальник Олександр Єгоричев. Він потрапив під повторний обстріл Росії.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

Що пишуть про загибель рятувальника?

У п'ятницю, 24 жовтня, час ліквідації пожежі у Синельниківському районі загинув майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Єгоричев, водій 37-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Олександр був відданим своїй справі, справжнім професіоналом і надійним товаришем. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться прикладом,

– пишуть у ДСНС.

Під час гасіння пожежі, спричиненої російським ударом БпЛА, він потрапив під повторний ракетний обстріл та отримав тяжкі поранення.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра Єгоричева. Вічна пам'ять!

Росіяни вбивають рятувальників: що відомо?