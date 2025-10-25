На Дніпропетровщині Росія повторним ударом убила рятувальника, який гасив пожежу
- На Дніпропетровщині під час гасіння пожежі загинув рятувальник Олександр Єгоричев через повторний обстріл Росії.
- Олександр Єгоричев був майстер-сержантом служби цивільного захисту та водієм 37-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Під час ліквідації пожежі у Синельниківському районі Дніпропетровщини загинув рятувальник Олександр Єгоричев. Він потрапив під повторний обстріл Росії.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.
Що пишуть про загибель рятувальника?
У п'ятницю, 24 жовтня, час ліквідації пожежі у Синельниківському районі загинув майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Єгоричев, водій 37-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Олександр був відданим своїй справі, справжнім професіоналом і надійним товаришем. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться прикладом,
– пишуть у ДСНС.
Під час гасіння пожежі, спричиненої російським ударом БпЛА, він потрапив під повторний ракетний обстріл та отримав тяжкі поранення.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра Єгоричева. Вічна пам'ять!
Росіяни вбивають рятувальників: що відомо?
Нагадаємо, що уночі 23 жовтня Росія здійснила повторний обстріл рятувальників у селі Зелений Гай, що у Харківській області. Через це загинув головний майстер-сержант Юрій Чистіков, а п'ятеро його колег постраждали.
Загиблий був командиром відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини 4 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Харківській області. У чоловіка залишилася донька.
Крім того, 17 вересня окупанти атакували Ніжин дронами-камікадзе, внаслідок чого загинув 45-річний рятувальник Олександр Гула, а ще двоє рятувальників зазнали поранень.