В Абу-Дабі Росія направила "найкращого переговорника": він домовлявся про здачу у полон азовців

23 січня в Абу-Дабі пройшов перший раунд переговорів США, України та Росії. На відео зустрічі увагу ЗМІ привернув один з представників російської делегації.

Йдеться про першого заступника начальника інформаційного управління ГРУ Олександра Зоріна. Російські джерела називали Зоріна "найкращим переговорником", а західні – відзначали його роль у вербуванні сирійців для "ПВК Вагнера" в Лівії, пише видання "Агентство".

Що відомо про Зоріна, якого Москва відправила домовлятися зі США?

Олександр Зорін народився у 1968 році в Харкові, служив у ГРУ, двічі був військовим аташе Росії в Японії.

У 2016 – 2017 роках працював спецпредставником міністерства оборони Росії у Женеві в групах із припинення вогню в Сирії, після чого очолив одне з управлінь ГРУ.

Зорін був одним із керівників воєнної операції в Сирії та брав участь у переговорах, зарекомендувавши себе "як один із найефективніших переговорників", стверджував сайт "Герои страны"

Під час війни в Україні також брав участь у переговорах – у травні 2022 року – щодо здачі в полон українських військових, оточених на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

У травні 2025 року, вже як перший заступник начальника інформаційного управління ГРУ, був одним з учасників російської делегації в Стамбулі.

Закритим указом Путіна він отримав звання Героя Російської Федерації та звання генерал-лейтенанта.

Кремлівський політолог Сергій Марков називав Зоріна найкращим російським переговорником. Воєнкор провладної "Комсомольской правды" Олександр Коц писав про нього як про "надпотужного переговорника", якому вдавалося мирити ворогуючі сторони в Сирії та розплутувати найскладніші клубки протиріч між угрупованнями.

Під час спілкування з опозицією він часто переймав її риторику, дивуючи політиків і діячів громадянського суспільства, писала лондонська газета Asharq Al-Awsat у матеріалі під заголовком "Олександр Зорін – людина Путіна для складних місій у Сирії".

У політичному плані він був серед "архітекторів" конференції з національного діалогу у 2018 році та організував переліт опозиційних діячів військовим літаком із Женеви до Сочі, зазначало видання. ️

У 2021 році журнал Foreign Policy з посиланням на сирійських повстанців писав, що у 2016 році Зорін керував кампанією міноборони із вербування сирійців для участі в лівійському конфлікті. При цьому завербованих вводили в оману: їм обіцяли, що вони лише охоронятимуть нафтові об'єкти на сході Лівії у складі "ПВК Вагнера". Однак після прибуття до навчального центру в Хомсі чоловіки дізнавалися, що мають воювати й гинути за головнокомандувача одного з угруповань – Халіфу Хафтара, а їхня місячна зарплата становитиме близько 200 доларів замість обіцяних 1000 доларів для бійця та 5000 доларів для командира.

Окрім Зоріна, росіян представляють очільник Головного управління Генштабу збройних сил Росії Ігор Костюков та перекладач Ілля Курепов, який станом на 2022 рік працював у лінгвістичному центрі міноборони Росії.

Що відомо пр перебіг перемовин США, України та Росії?