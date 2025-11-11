Місяцями вважався зниклим безвісти: на війні загинув захисник з Рівненщини Олексій Павлюк
- Олексій Павлюк з Рівненської області загинув 13 липня 2024 року в Донецькій області, виконуючи бойове завдання.
- Тривалий час вважався зниклим безвісти, але його тіло нещодавно ідентифікували й поховали на Алеї Героїв у Рівному.
У Донецькій області, захищаючи Україну від російської агресії, загинув солдат Олексій Павлюк з Рівненської області. Протягом довгого періоду його вважали зниклим безвісти.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на секретаря Рівненської міської ради, виконуючого обов‘язки міського голови Рівненської територіальної громади, Віктора Шакирзяна.
Що відомо про загиблого захисника?
Згідно з оприлюдненою інформацією, Олексій Павлюк загинув 13 липня 2024 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти.
На момент загибелі захиснику було 58 років. І лише нещодавно його тіло ідентифікували й передали рідним для гідного поховання. Прощання з ним відбулося у понеділок, 10 листопада на майдані Незалежності у Рівному.
Його поховали на Алеї Героїв кладовища "Нове" в обласному центрі.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олексія Павлюка. Вічна пам'ять!
Кого ще втратила Україна?
Нещодавно стало відомо про загибель блогера та військового Максима Тимощука з Дніпропетровської області, це сталося під час виконання бойових завдань. Чоловік понад рік вважався зниклим безвісти.
Також під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Надіївка у Донецькій області загинув старший сержант Роман Сарамага. Чоловік вважався зниклим безвісти з квітня до 7 листопада.
Також у вересні військовослужбовець Антон Бондаренко із позивним Бандерас" зник безвісти під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. Днями тест ДНК підтвердив його загибель.