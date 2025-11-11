Автопарк та квартира в найдорожчому ЖК столиці: як збагатилась дружина фігуранта справи "Мідас"
- Після призначення Дмитра Басова виконавчим директором "Енергоатому", його дружина Наталія суттєво збагатилася, придбавши квартиру в ЖК White Lines та люксові автомобілі загальною вартістю 360 тисяч доларів.
- Дмитро Басов фігурує у корупційній схемі, викритій НАБУ та САП, де учасники вимагали до 15% від контрактів "Енергоатому", погрожуючи блокуванням платежів.
Після призначення Дмитра Басова, який на записах НАБУ фігурує як "Тенор", виконавчим директором "Енергоатому", його сім'я різко розбагатіла. Дружина посадовця за кілька років придбала майно на сотні тисяч доларів.
Крім того, Наталія Басова за останні два роки суттєво оновила свій автопарк люксовими автівками, з'ясували журналісти Bihus.Info, пише 24 Канал.
Яке майно скуповує дружина Басова?
Після призначення Дмитра Басова на посаду виконавчого директора в "Енергоатом", його родина значно збагатилася. Дружина, наприклад, у 2024 році стала власницею квартири у 70 квадратів в одному з найдорожчих житлових комплексів столиці – White Lines, витративши на неї щонайменше 140 тисяч доларів.
Як виявили розслідувачі, за останні два роки Наталія Басова суттєво поповнила свій автопарк люксовими автівками. Серед них – Mercedes GLE 300D 2023 року випуску, Range Rover 2019 року, а також новий Mercedes GLC 220D 2025 року випуску, оформлений на жінку у жовтні 2025 року.
Жінка витратила на свої покупки близько 360 тисяч доларів.
У які скандали раніше потрапляла Наталія Басова?
У 2016 році управління Дмитра Басова в Генпрокуратурі розслідувало незаконний видобуток піску компанією "Дніпровські піски", а вже у 2019 році 100% капіталі цієї компанії опинились у власності його дружини Наталі. Водночас вона придбала елітну квартиру площею 127 квадратних метрів та гараж у преміум ЖК столиці "Французький квартал", хоча офіційно таких доходів не мала.
У розслідуванні мовиться, що напередодні купівлі житла подружжя офіційно розлучилося, ймовірно, щоб приховати активи, але згодом Наталя знову з'явилась у декларації Басова як особа, з якою він спільно проживає.
Що відомо про скандального Дмитра Басова?
Раніше Дмитро Басов очолював управління Генпрокуратури з розслідування злочинів організованих груп, однак вже у 2019 році його звільнили після низки корупційних скандалів. Посадовцю вдалось оскаржити це рішення та поновитись на посаді, ба більше – отримати понад 2,5 мільйона гривень компенсації за нібито вимушені прогули.
Згодом чоловік обійняв посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки в АТ "НАЕК "Енергоатом". Наразі Басов "Тенор" є одним із фігурантів схеми на закупівлях в "Енергоатомі", про викриття якої повідомили НАБУ та САП 10 листопада.
Які деталі масштабної корупційної справи нам відомі?
- 10 листопада НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.
- На викриття корупціонерів пішло 15 місяців. Відомо, що учасники злочинної групи організували масштабну корупційну схему для контролю над стратегічними державними підприємствами, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".
- Детективи НАБУ та САП провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, міністра юстиції Германа Галущенка та на території підприємства "Енергоатом".
- Відомо, що Міндіч залишив територію країни за кілька годин до обшуку.
- Фігуранти справи вимагали від партнерів "Енергоатому" – від 10% до 15% від вартості контрактів, а тих, хто відмовлявся платити, погрожували блокуванням платежів за вже виконані послуги.