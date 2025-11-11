Автопарк та квартира в найдорожчому ЖК столиці: як збагатилась дружина фігуранта справи "Мідас"

Після призначення Дмитра Басова, який на записах НАБУ фігурує як "Тенор", виконавчим директором "Енергоатому", його сім'я різко розбагатіла. Дружина посадовця за кілька років придбала майно на сотні тисяч доларів.

Крім того, Наталія Басова за останні два роки суттєво оновила свій автопарк люксовими автівками, з'ясували журналісти Bihus.Info, пише 24 Канал.

Яке майно скуповує дружина Басова?

Після призначення Дмитра Басова на посаду виконавчого директора в "Енергоатом", його родина значно збагатилася. Дружина, наприклад, у 2024 році стала власницею квартири у 70 квадратів в одному з найдорожчих житлових комплексів столиці – White Lines, витративши на неї щонайменше 140 тисяч доларів.

Як виявили розслідувачі, за останні два роки Наталія Басова суттєво поповнила свій автопарк люксовими автівками. Серед них – Mercedes GLE 300D 2023 року випуску, Range Rover 2019 року, а також новий Mercedes GLC 220D 2025 року випуску, оформлений на жінку у жовтні 2025 року.

Жінка витратила на свої покупки близько 360 тисяч доларів.

У які скандали раніше потрапляла Наталія Басова?

У 2016 році управління Дмитра Басова в Генпрокуратурі розслідувало незаконний видобуток піску компанією "Дніпровські піски", а вже у 2019 році 100% капіталі цієї компанії опинились у власності його дружини Наталі. Водночас вона придбала елітну квартиру площею 127 квадратних метрів та гараж у преміум ЖК столиці "Французький квартал", хоча офіційно таких доходів не мала.

У розслідуванні мовиться, що напередодні купівлі житла подружжя офіційно розлучилося, ймовірно, щоб приховати активи, але згодом Наталя знову з'явилась у декларації Басова як особа, з якою він спільно проживає.

Що відомо про скандального Дмитра Басова?

Раніше Дмитро Басов очолював управління Генпрокуратури з розслідування злочинів організованих груп, однак вже у 2019 році його звільнили після низки корупційних скандалів. Посадовцю вдалось оскаржити це рішення та поновитись на посаді, ба більше – отримати понад 2,5 мільйона гривень компенсації за нібито вимушені прогули.

Згодом чоловік обійняв посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки в АТ "НАЕК "Енергоатом". Наразі Басов "Тенор" є одним із фігурантів схеми на закупівлях в "Енергоатомі", про викриття якої повідомили НАБУ та САП 10 листопада.

Які деталі масштабної корупційної справи нам відомі?