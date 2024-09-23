Ці сили були б на Сході: наскільки важливою виявилась операція на Курщині

Розпочата на початку серпня Силами оборони України операція в Курській області Росії дала змогу скувати там війська противника, які він міг би залучити для наступу на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку.

Про це в етері 24 Каналу наголосив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, зауваживши, що ці російські сили саме через дії ЗСУ вимушені перебувати зараз у Курській області.

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На Курщині може перебувати до 60 тисяч російських солдатів

Операція в Курській області, яка триває з 6 серпня, досі виконує своє завдання. Завдяки їй ЗСУ відтягнули сили противника, там нині 42 тисячі росіян, а можливо, зі слів Зеленського, й 60 тисяч.

Зараз ті російські бригади, які вимушено зосереджені на Курщині, були б на Сході й перевага противника там була б значно більшою,

– підкреслив Лакійчук.

Удари по російських арсеналах вплинуть на перебіг бойових дій

Коли планується певна операція, російське командування розраховує на логістику, адже кожному підрозділу потрібні боєприпаси, пальне. А коли раптом цього немає, то ситуація радикально змінюється. Зі слів Лакійчука, коли знищуються склади з паливно-мастильними матеріалами – танки зупиняються, а коли немає снарядів – то й стріляти ворогу нічим.

Главком ЗСУ Сирський порівняв ситуацію на фронті на початку року та зараз. Вдалося скоротити різницю між боєприпасами, які використовує Україна та Росія. Пропорція становить 1 до 2 – 2,5. Рік тому цей показник був 1 до 6 – 10 на користь Росії.

"Ці 2,5 ґрунтувалися на тих боєприпасах, які росіянам підвозили зі стратегічних складів. 107-й арсенал у Тверській області був одним з найбільших. В близькості до України таких складів орієнтовно 5. Уявіть, скільки випарувалося в атмосферу вибухівки внаслідок ударів по цих складах. Можна порівняти з вибухом селітри в Бейруті, тоді була магнітуда 3,3. У Тверській області – 2,8 під час першого вибуху", – розповів Лакійчук.

Втрата Росією такої кількості боєприпасів, зі слів експерта, однозначно вплине на перебіг бойових дій, ба більше – цей процес вже починається.

Для транспортування боєприпасів зі стратегічних складів на поле бою потрібно до 7 днів. Завдані ЗСУ удари по російських складах ламає плани противника, він буде шукати інші варіанти, але для цього йому потрібен буде певний період,

– озвучив Лакійчук.

До відома! Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що знищення арсеналів має значно обмежити здатність російської армії проводити наступальні операції та оборонятися на Донеччині. За його словами, ЗСУ вже фіксують, що противник послабив вогневий вплив на фронті.