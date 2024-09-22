Про це в розмові з 24 Каналом зазначив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, пояснивши, що стратегія полягає в неочікуваних ударах по противнику в різних місцях, Курська операція стала початком, зараз – ураження по російських складах боєприпасів, пускових установках, РЛС у тилу ворога.

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Після ураження арсеналів противник зменшив вогневий вплив на фронті

Знищення потужних російських арсеналів – це стратегічний удар по запасах ворога, який сьогодні, на думку Маломужа, не матиме можливості переваги на фронті. В деяких містах росіяни намагалися нищити інфраструктуру та житлові будинки, щоб наступати далі, як це було в Бахмуті, однак тепер діяти таким чином в них не буде змоги.

Вже не буде таких потужних ударів з боку Росії по українських формуваннях, адже на уражених складах були ракети різних типів: балістичні, тактичного рівня (С-300, С-400), КАБи, ракети зенітно-мінометних систем до 40 кілометрів. Це те, що створює ЗСУ величезні проблеми на полі бою та українським громадянам, які проживають у прифронтовій зоні,

– зазначив Маломуж.

Генерал армії наголосив, що противник не зміг убезпечити свої потужні арсенали, вони були на відкритих майданчиках. Маломуж підсумував, що удари по них вплинуть не тільки на здатність росіян здійснювати наступальні операції, а й на їхню можливість оборонятися, зокрема на Покровському, Курахівському, Вугледарському напрямках. Там, з його слів, ЗСУ здійснюють контратаки й вже помітили, що вогневий вплив ворога послабився.

До відома! Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що під час атаки на арсенал "Тихорєцьк" була уражена радіолокаційна станція "Подльот". За його словами, через нестачу таких станцій противник буде змушений знімати РЛС з інших ділянок. Це зменшує потужності Росії щодо закриття повітряного простору. Аби виготовити нову одиницю РЛС потрібен період до 1 року.