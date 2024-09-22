Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зазначивши, що в цілому Сили оборони продовжують свою стратегію з ослаблення можливостей ворога. Проте змінюються її цілі та елементи, відповідно до актуальної ситуації.

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Потужно дістаємо росіян

Удари українських захисників по російських складах з озброєнням мають 2 мети:

знищувати балістику для того, щоб зменшувати можливості ворога для ударів цими типами ракет;

знищувати снаряди, міни, гранати, стрілецьку зброю та набої – все, що зберігається на ворожих складах.

Удари по складах відбуваються саме зараз, тому що Україна чекала, поки заповняться арсенали – поки туди підвезуть нове озброєння. На цих складах немає постійно стовідсоткової заповненості, тому що триває війна і Росія використовує надзвичайно великі обсяги боєприпасів. Це постійний рух. Тому ми вичікували момент, коли арсенали будуть поповнені,

– пояснив військовий експерт.

Водночас зросли спроможності українських сил і перед ними ворог став вразливішим. Завдяки цьому і тому, що наші військові проводять все складніші атаки, на думку Мусієнко, ЗСУ потужно дістають росіян.

Крім того, відбувається ослаблення ворога з погляду на його системи ППО завдяки вивченню українською розвідкою їх розташування та використання. Це дозволило зловити момент, коли росіяни підвезли боєприпаси.

Це не допомогло

"Також це може бути помилка самих росіян, адже на склад в Торопці не передбачалося зберігання боєприпасів тільки під землею – там був арсенал і на відкритому повітрі. Росіяни не прогнозували, що по їхній території будуть завдавати удари", – пояснив він.

До того ж росіяни, напевно розраховували, що ці снаряди будуть зберігатися на складах не довго, тому що їх мали розвозити в райони бойових дій.

Зараз, за словами військового експерта, ворог робитиме висновки. Нашвидкуруч він вигадав зменшувати кількість таких складів і розміщувати їх в лісах. Росіяни створюють умови для тимчасового зберігання боєприпасів, засипають їх щебенем, а зверху – піском. Вони планують створити багато таких арсеналів.

Противник сподівається, що у хвойних лісах ці арсенали будуть менш помітні, але у Содатському склад був розташований саме у лісі. Тому це не допомогло,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Удари ЗСУ по російських арсеналах