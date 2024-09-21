Як повідомляють "Схеми", на знімках з супутника Sentinel-2 за 21 вересня видні наслідки нічної атаки на російський склад боєприпасів – там триває пожежа. Атаку по військовому об'єкту росіян у Тихорєцьку підтвердили і в ЗСУ.

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Атака на склад з ракетами Північної Кореї

Повідомляється, що склад Росії з північнокорейськими боєприпасами розташований на північ від селища Кам’яний Тихорєцького району, що у Краснодарському краї Росії.

Супутникові знімки також показують, що пожежа триває і біля військового аеродрому міста Тихорєцьк, який знаходиться неподалік від складу боєприпасів.

На мапі OpenStreetMap ці склади позначені, як військова частина №57229-41. У російських відкритих джерелах є згадки про приналежність цього підрозділу до центру матеріально-технічного забезпечення Південного військового округу Росії,

– пишуть аналітики.

Згідно з дослідженням вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), цей склад також називають 719-ю базою артилерійських боєприпасів. За останніх півтора року там фіксували підвищену активність і її збільшення.

"Згідно з доповіддю аналітиків CSIS, у жовтні 2023 року Білий дім підтвердив, що саме ця російська база – основна у Росії для зберігання північнокорейських боєприпасів", – повідомляють "Схеми".

Загоряння біля Тихорєцька 21 вересня / фото "Схем"

В повідомленні про атаку Генштаб зауважує, що цей склад "входить у трійку найбільших баз зберігання боєприпасів та є одним з ключових у ключових в логістичній системі російських військ".