Також над ураженим складом утворився димовий "гриб". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Над ураженим складом утворився "гриб"

У ніч на 21 вересня ЗСУ знищили один з найбільших арсеналів Росії. Внаслідок удару було уражено склад боєприпасів "Тихорєцьк", який розташований в Краснодарському краї.

Відомо, що він відіграє ключову роль у логістичній системі Росії, забезпечуючи боєприпасами Південний, Центральний та Східний військові округи.

За 10 кілометрів жителі Тихорєцька, яке розташоване за 10 кілометрів від місця удару, можуть спостерігати димовий "гриб".

Димовий "гриб" поблизу Тихорєцька: дивіться відео

Відомо, що на момент ураження на території арсеналу знаходився ешелон із понад 2 тисячами тонн боєприпасів, включно з тими, які надходили від КНДР.