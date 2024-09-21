Также над пораженным складом образовался дымовой "гриб". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.'

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Над пораженным складом образовался "гриб"

В ночь на 21 сентября ВСУ уничтожили один из крупнейших арсеналов России. В результате удара был поражен склад боеприпасов "Тихорецк", который расположен в Краснодарском крае.

Известно, что он играет ключевую роль в логистической системе России, обеспечивая боеприпасами Южный, Центральный и Восточный военные округа.

В 10 километрах жители Тихорецка, которое расположено в 10 километрах от места удара, могут наблюдать дымовой "гриб".

Дымовой "гриб" вблизи Тихорецка: смотрите видео

Известно, что на момент поражения на территории арсенала находился эшелон с более 2 тысячами тонн боеприпасов, включая те, которые поступали от КНДР.