Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что в целом Силы обороны продолжают свою стратегию по ослаблению возможностей врага. Однако меняются ее цели и элементы, в соответствии с актуальной ситуацией.

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Мощно достаем россиян

Удары украинских защитников по российским складам с вооружением имеют 2 цели:

уничтожать баллистику для того, чтобы уменьшать возможности врага для ударов этими типами ракет;

уничтожать снаряды, мины, гранаты, стрелковое оружие и патроны – все, что хранится на вражеских складах.

Удары по складам происходят именно сейчас, потому что Украина ждала, пока заполнятся арсеналы – пока туда подвезут новое вооружение. На этих складах нет постоянно стопроцентной заполненности, потому что продолжается война и Россия использует чрезвычайно большие объемы боеприпасов. Это постоянное движение. Поэтому мы выжидали момент, когда арсеналы будут пополнены,

– объяснил военный эксперт.

В то же время выросли способности украинских сил и перед ними враг стал более уязвимым. Благодаря этому и тому, что наши военные проводят все более сложные атаки, по мнению Мусиенко, ВСУ мощно достают россиян.

Кроме того, происходит ослабление врага с точки зрения его системы ПВО благодаря изучению украинской разведкой их расположения и использования. Это позволило поймать момент, когда россияне подвезли боеприпасы.

Это не помогло

"Также это может быть ошибка самих россиян, ведь на складе в Торопце не предусматривалось хранение боеприпасов только под землей – там был арсенал и на открытом воздухе. Россияне не прогнозировали, что по их территории будут наносить удары", – объяснил он.

К тому же россияне, наверняка рассчитывали, что эти снаряды будут храниться на складах не долго, потому что их должны были развозить в районы боевых действий.

Сейчас, по словам военного эксперта, враг будет делать выводы. Наскоро он придумал уменьшать количество таких складов и размещать их в лесах. Россияне создают условия для временного хранения боеприпасов, засыпают их щебнем, а сверху – песком. Они планируют создать много таких арсеналов.

Противник надеется, что в хвойных лесах эти арсеналы будут менее заметны, но в Содатском склад был расположен именно в лесу. Поэтому это не помогло,

– отметил Александр Мусиенко.

Удары ВСУ по российским арсеналам