Мониторинговая группа "Крымского ветра" показала спутниковые кадры с места происшествия. Кстати, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил атаку беспилотников, назвал ее "террористической".

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Что известно о последствиях атаки по вражескому складу

Точную привязку к объектам склада пока осуществить сложно, поскольку когда очагов много и сильный пожар, спутники фиксируют клубы раскаленного воздуха в атмосфере, которые относит на сотни метров,

– объяснили в телеграм-канале.

Мониторинговая группа заметила, что для определения степени вреда, надо подождать, пока все сгорит и взорвется.



Очаги пожаров на складах возле Тихорецка в России

"Ничего, мы никуда не спешим", – заверили в специалисты.



Многочисленные очаги пожаров на складах возле Тихорецка

Кстати, в российских телеграмм-каналах показывали кадры мощного пожара и детонации в Тихорецке. На видео попал даже момент взрыва.

Также источники 24 Канала уточнили, что Силы беспилотных систем и Сил специальных операций нанесли удар по одному из крупнейших арсеналов России "Тихорецк". Там на момент поражения было ориентировочно 2 тысяч тонн боеприпасов.