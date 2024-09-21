Кількість РЛС – це проблемне питання для російських засобів ППО. Про це в розмові з 24 каналом зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що через нестачу таких станцій росіянам доведеться знімати РЛС з інших ділянок.

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Виготовити нову РЛС оперативно – неможливо

Зі слів Коваленка, Росія може виробляти пускові установки у великій кількості, але орієнтацію, коригування, наведення, спостереження, фіксацію та супровід цілі виконує РЛС. А щоб виготовити 1 одиницю радіолокаційної станції, знадобиться період до 1 року.

У росіян з цим величезні проблеми, для Росії пускові установки – це розхідний матеріал, а от втрата РЛС – це суттєвий удар, бо відновити цю втрату швидко – неможливо. Щоб поновити роботу відповідного ешелону, росіяни будуть змушені забирати РЛС з іншого підрозділу, який також перебував на бойовому чергуванні,

– озвучив Коваленко.

Все це, зі слів військово-політичного оглядача, зменшує потужності Росії щодо закриття повітряного простору. Коваленко нагадав, що ще з квітня росіяни почали втрачати значну кількість РЛС. Зокрема після ударів по тимчасово окупованому Криму, там була виведена з ладу вся ППО великого радіуса дії.

Офіційно! В українському Генштабі повідомили, що вночі 21 вересня було завдано вогневого ураження по арсеналу "Тихорєцьк" в Росії. Цей об'єкт входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ. В момент удару на території арсеналу перебував черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тонн боєприпасів, зокрема з КНДР.