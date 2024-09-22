Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, объяснив, что стратегия заключается в неожиданных ударах по противнику в разных местах, Курская операция стала началом, сейчас – поражения по российским складам боеприпасов, пусковых установках, РЛС в тылу врага.

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После поражения арсеналов противник уменьшил огневое воздействие на фронте

Уничтожение мощных российских арсеналов – это стратегический удар по запасам врага, который сегодня, по мнению Маломужа, не будет иметь возможности преимущества на фронте. В некоторых городах россияне пытались уничтожать инфраструктуру и жилые дома, чтобы наступать дальше, как это было в Бахмуте, однако теперь действовать таким образом они не смогут.

Уже не будет таких мощных ударов со стороны России по украинским формированиям, ведь на пораженных складах были ракеты различных типов: баллистические, тактического уровня (С-300, С-400), КАБы, ракеты зенитно-минометных систем до 40 километров. Это то, что создает ВСУ огромные проблемы на поле боя и украинским гражданам, проживающим в прифронтовой зоне,

– отметил Маломуж.

Генерал армии подчеркнул, что противник не смог обезопасить свои мощные арсеналы, они были на открытых площадках. Маломуж подытожил, что удары по ним повлияют не только на способность россиян осуществлять наступательные операции, но и на их возможность обороняться, в частности на Покровском, Кураховском, Угледарском направлениях. Там, по его словам, ВСУ осуществляют контратаки и уже заметили, что огневое воздействие врага ослабло.

К сведению! Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что во время атаки на арсенал "Тихорецк" была поражена радиолокационная станция "Подлёт". По его словам, из-за недостатка таких станций противник будет вынужден снимать РЛС с других участков. Это уменьшает мощности России по закрытию воздушного пространства. Чтобы изготовить новую единицу РЛС нужен период до 1 года.