Об этом в эфире 24 Канала отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, подчеркнув, что события в Тверской области России он расценивает, как положительные, ведь уничтоженое огромное количество "Искандеров", крылатых ракет, северокорейских боеприпасов никогда больше не полетит в сторону Украины.

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Украинские дроны становятся мощнее

Яковенко саркастически отметил, что надо поблагодарить российскую генеральскую коррупцию и вручить награду бывшему заместителю министра обороны России генералу Булгакову. Ведь, по словам российского оппозиционного журналиста, в этой войне он заслуживает самых добрых слов, потому что украл много бюджетных средств страны-агрессора.

Где все те деньги, которые были выделены на укрепление этого склада? Он утверждал, что этот склад выдержит прямое попадание ядерного заряда, а в итоге все взорвалось после попадания дрона. Слава российской коррупции! Ни в коем случае не надо с ней бороться, нужно ее лелеять и поощрять,

– озвучил Яковенко.

Практически вся европейская часть России, со слов Яковенко, сейчас находится под угрозой попадания украинских дронов, в том числе Московская, Мурманская и Ленинградская области. Теперь в списке и Тверская область. Он отметил, что украинские беспилотники стали мощным оружием, которое меняет ход войны.

К сведению! Склад боеприпасов в Октябрьском, который взорвался 21 сентября, является 23-м арсеналом ГРАУ, площадью 2,6 квадратных километров. Он расположен в 16 километрах к югу от уничтоженного 18 сентября 107-го арсенала под Торопцом. Власти Тверской области сообщили, что это были атаки беспилотников.