Об этом в эфире 24 Канала отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, озвучив, что вероятно этот оперативный склад обеспечивал боеприпасами российские войска на Курском направлении.

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Удар мог быть нанесен ракетами с применением дронов

Свитан предположил, что поражение целей в городе Торопец могло произойти с использованием ракет. А беспилотники могли применяться для отвлечения внимания систем ПВО противника: "Панцирей", С-400. Поскольку количество дронов было немалым, система не успела перезарядиться и пропустила ракеты.

Это была не вторичная детонация. Потому что в результате нее практически невозможно вскрыть подземный бункер. Могло быть применено несколько ракет, которые взорвали склады под землей. А на поверхности хранились транзитные склады, там происходила перегрузка ракет, средств поражения (КАБов),

– рассказал Свитан.

А вот стратегический склад, по словам военного эксперта, был нацелен на удовлетворение потребностей авиации, давая авиабомбы.

Украине нужно разрешение бить вглубь России, чтобы добраться до других складов

Военный эксперт отметил, что надо уничтожить не один десяток оперативных складов, чтобы враг почувствовал их недостаток и получил проблему от этого на линии боевого соприкосновения. Стратегических складов, по его словам, еще больше, но ко всем ним Украина вряд ли сможет добраться.

Но те, которые расположены до Урала – надо доставать. Для этого Украине нужно разрешение западных партнеров на использование их средств поражения и сами эти средства: ATACMS, Storm Shadow, Taurus, JASSM. В идеале нужны Tomahawk,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, оперативных складов в России на расстоянии до 300 километров есть несколько десятков. Если масштабировать удары по ним, тогда российские войска не смогут проводить наступательные операции, смогут только обороняться. Свитан напомнил, что недавно был уничтожен оперативный склад боеприпасов в Воронеже, под Мариуполем, так что работа в этом направлении ведется.

Заметьте! Заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и авиаэксперт Анатолий Храпчинский считает, что в Торопце были взорваны с нескольких сторон основные открытые складские помещения, а подземные склады взорвались из-за детонации. Он отметил, что в результате этого удара Россия потеряла 20% своего вооруженного потенциала, в частности артиллерийские снаряды и баллистические ракеты.