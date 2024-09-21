Про це розповів президент на офрек зустрічі з журналістами, повідомляє 24 Канал.
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Курська операція відтягнула сили росіян
Президент зазначив, що операція в Курській області виконує свою задачу.
Ми відтягнули сили ворога: там 42000 росіян. Може бути й 60 тисяч,
– заявив Володимир Зеленський.
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Росія планувала створити буферні зони від Сходу до Півночі
- Раніше український лідер розповідав, що Київ отримав інформацію від західних партнерів про те, що окупанти хочуть створити буферні зони всюди, від Сходу до Півночі України.
- "Готували плани щодо створення відповідних буферних зон. А при тому чи іншому бойовому успіху вони хотіли захоплювати центри цих регіонів. Ось що дала Курська операція. Може, хтось очікував інших результатів, але вона дала ті результати, на які, чесно кажучи, ми розраховували", – підкреслив президент.