Про це розповів президент на офрек зустрічі з журналістами, повідомляє 24 Канал.

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Курська операція відтягнула сили росіян

Президент зазначив, що операція в Курській області виконує свою задачу.

Ми відтягнули сили ворога: там 42000 росіян. Може бути й 60 тисяч,

– заявив Володимир Зеленський.

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Росія планувала створити буферні зони від Сходу до Півночі