Скільки відсотків українців вважають, що 2026 рік буде кращим: результати опитування

Попри збереження оптимізму, настрої українців щодо 2026 року стають стриманішими. Частка тих, хто чекає на поліпшення, зменшується, тоді як скепсис і побоювання економічних труднощів зростають, свідчать дані соціологів.

Попри це кількість людей, які сподіваються на мир у світі – зростає. Про це пише 24 Канал з посиланням на опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Які настрої в українців?

Відносна більшість українців – 39% чекають, що 2026 рік буде кращим, однак рівень оптимізму поступово знижується. Для порівняння, два роки тому позитивні очікування мали 51% респондентів.

Соціологи фіксують зростання скепсису. Зокрема, 27% опитаних вважають, що в наступному році нічого не зміниться (у 2024 році таких було 20%). Як і торік, кожен четвертий українець переконаний, що 2026 рік буде гіршим.

Водночас українці готуються до економічних викликів. Близько двох третин респондентів прогнозують економічні труднощі у 2026 році, кожен п'ятий не очікує змін, і лише 10% сподіваються на процвітання.

За даними "Рейтингу", рівень економічного песимізму вже другий рік поспіль тримається на рівні 63 – 64% і відповідає загальноєвропейським та світовим тенденціям.

Опитування також показало зростання сподівань на мир у світі. Третина українців вважає, що 2026 рік буде мирнішим, ще третина не очікує змін, а решта прогнозує погіршення ситуації. Частка тих, хто сподівається на більш мирний рік, зросла з 26% у листопаді 2023 року до приблизно 33% нині.

Які інші опитування провели під час війни?