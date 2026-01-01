Скільки відсотків українців вважають, що 2026 рік буде кращим: результати опитування
- Відносна більшість українців – 39% очікують покращення у 2026 році, але рівень оптимізму знижується.
- Близько двох третин респондентів прогнозують економічні труднощі у 2026 році, тоді як рівень економічного песимізму стабільно тримається на 63 – 64%.
Попри збереження оптимізму, настрої українців щодо 2026 року стають стриманішими. Частка тих, хто чекає на поліпшення, зменшується, тоді як скепсис і побоювання економічних труднощів зростають, свідчать дані соціологів.
Попри це кількість людей, які сподіваються на мир у світі – зростає. Про це пише 24 Канал з посиланням на опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".
Які настрої в українців?
Відносна більшість українців – 39% чекають, що 2026 рік буде кращим, однак рівень оптимізму поступово знижується. Для порівняння, два роки тому позитивні очікування мали 51% респондентів.
Соціологи фіксують зростання скепсису. Зокрема, 27% опитаних вважають, що в наступному році нічого не зміниться (у 2024 році таких було 20%). Як і торік, кожен четвертий українець переконаний, що 2026 рік буде гіршим.
Водночас українці готуються до економічних викликів. Близько двох третин респондентів прогнозують економічні труднощі у 2026 році, кожен п'ятий не очікує змін, і лише 10% сподіваються на процвітання.
За даними "Рейтингу", рівень економічного песимізму вже другий рік поспіль тримається на рівні 63 – 64% і відповідає загальноєвропейським та світовим тенденціям.
Опитування також показало зростання сподівань на мир у світі. Третина українців вважає, що 2026 рік буде мирнішим, ще третина не очікує змін, а решта прогнозує погіршення ситуації. Частка тих, хто сподівається на більш мирний рік, зросла з 26% у листопаді 2023 року до приблизно 33% нині.
Які інші опитування провели під час війни?
63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, показники майже не змінилися з вересня 2025 року. Опитування охопило 547 повнолітніх респондентів на підконтрольній Україні території.
Серед основних перешкод для українського бізнесу виділяють брак робочої сили (59%), небезпеку роботи (49%), та зростання цін на сировину (47%). Перебої з електро-, водо- та теплопостачанням стали значною проблемою для 19% підприємств у жовтні.
Також відомо, що лише 13% чоловіків в IT мають бронювання від основного роботодавця, при цьому 44% взагалі не мають бронювання. Найбільше заброньованих IT-фахівців у Києві, а найменше в Луцьку та Кропивницькому.