У ніч проти 29 серпня у низці регіонів Росії лунали вибухи. Зокрема, влучання українських дронів фіксують в Орлі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про атаку дронів на Орел?

Вночі 29 серпня в Орлі чули близько півтора десятка вибухів. Місцеві розповіли, що в одному з районів міста БпЛА впав у дворі житлового будинку. Уламками нібито вибило вікна, пошкодило фасади та дах будівлі.

Крім того, очевидці стверджують про приліт дрона неподалік місцевого ТРЦ. На відео з мережі видно загорання.

Удар по російському Орлу: дивіться відео

Факт атаки українських безпілотників на Орел та область підтвердив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, є результати на землі.

Офіційний Орел повідомив про 4 пошкоджених "уламками" об'єкта нерухомості та пожежу. Наслідки потребують уточнення, але влучання точно було,

– вказав він.

Водночас російські ЗМІ звітують про одного пораненого внаслідок атаки.

Вибухи в Орлі сьогодні: дивіться відео

Що відомо про інші атаки на російські міста?