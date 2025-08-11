Росія стягує сили на Оріхівський та Гуляйпільський напрямки, – Сили оборони
- Росія перекидає резерви, включаючи особовий склад та техніку, на Оріхівський та Гуляйпільський напрямки в Запорізькій області.
- Відомо про перекидання штатної техніки Повітрянодесантних військ РФ на ці напрямки.
Російські війська перекидають резерви на Оріхівський та Гуляйпільський напрямки. Йдеться про особовий склад та техніку.
Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
Що відомо про перекидання сил ворога?
Росія посилює свої війська на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках в Запорізькій області додатковими силами та технікою.
За даними розвідки, противник перекидає ще певні сили і засоби на Запорізькі напрямки: Оріхівський і Гуляйпільський,
– поінформував речник.
Є інформація про перекидання штатної техніки ворожих Повітрянодесантних військ (ПДВ).
Нагадаємо, було зафіксоване перекидання російської техніки на Запорізький та Покровський напрямки. Було помічено не менше 15 тралів з танками та 10 з іншою бронетехнікою, понад 30 вантажівок з боєкомплектом. Також окупанти перекидали паливозаправники. Це найбільше пересування техніки за останні 2 місяці. Російські війська перекидають танки, БТРи та гармати з Бердянського напрямку на північ Донецької області. Колони також прямують із Криму.