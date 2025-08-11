Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Дивіться також Інвестують у нові танки, а ті не доїжджають до фронту, – ISW про ситуацію з технікою росіян

Що відомо про перекидання сил ворога?

Росія посилює свої війська на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках в Запорізькій області додатковими силами та технікою.

За даними розвідки, противник перекидає ще певні сили і засоби на Запорізькі напрямки: Оріхівський і Гуляйпільський,

– поінформував речник.

Є інформація про перекидання штатної техніки ворожих Повітрянодесантних військ (ПДВ).

Нагадаємо, було зафіксоване перекидання російської техніки на Запорізький та Покровський напрямки. Було помічено не менше 15 тралів з танками та 10 з іншою бронетехнікою, понад 30 вантажівок з боєкомплектом. Також окупанти перекидали паливозаправники. Це найбільше пересування техніки за останні 2 місяці. Російські війська перекидають танки, БТРи та гармати з Бердянського напрямку на північ Донецької області. Колони також прямують із Криму.