Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
Що відомо про перекидання сил ворога?
Росія посилює свої війська на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках в Запорізькій області додатковими силами та технікою.
За даними розвідки, противник перекидає ще певні сили і засоби на Запорізькі напрямки: Оріхівський і Гуляйпільський,
– поінформував речник.
Є інформація про перекидання штатної техніки ворожих Повітрянодесантних військ (ПДВ).
Нагадаємо, було зафіксоване перекидання російської техніки на Запорізький та Покровський напрямки. Було помічено не менше 15 тралів з танками та 10 з іншою бронетехнікою, понад 30 вантажівок з боєкомплектом. Також окупанти перекидали паливозаправники. Це найбільше пересування техніки за останні 2 місяці. Російські війська перекидають танки, БТРи та гармати з Бердянського напрямку на північ Донецької області. Колони також прямують із Криму.