Попередні тижні у Запорізькій області зберігалося відносне затишшя. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрющенко Time.

Дивіться також Масштаби, близькі до Другої світової, – ОСУВ "Дніпро" про ситуацію на Покровському напрямку

Як росіяни посилюють Покровський та Запорізький напрямки?

Весь вечір та всю ніч 9 серпня російські ешелони з техніки прямували до України. Це жива сила, вантажівки з боєкомплектом та різна броньована техніка.

Було помічено не менше 15 тралів з танками та 10 з іншою бронетехнікою, понад 30 вантажівок з боєкомплектом. Також окупанти перекидали паливозаправники. Це найбільше пересування техніки за останні 2 місяці.

Ба більше, російські війська перекидають танки, БТРи та гармати з Бердянського напрямку на північ Донецької області. Це 15 одиниць озброєння на тралах.

Росіяни перекидають техніку до фронту

З тимчасово окупованого Криму росіяни перекидають війська на північ Донеччини. За чисельністю це від бригади до полку.

Можемо констатувати, що росіяни значно посилюють Покровський напрям та несподівано – Запорізький,

– зазначив Андрющенко.

Попередні тижні спостерігалося відносне затишшя, а зараз Росія почала активне переміщення резервів.