Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также Инвестируют в новые танки, а те не доезжают до фронта, – ISW о ситуации с техникой россиян

Что известно о переброске сил врага?

Россия усиливает свои войска на Ореховском и Гуляйпольском направлениях в Запорожской области дополнительными силами и техникой.

По данным разведки, противник перебрасывает еще определенные силы и средства на Запорожские направления: Ореховский и Гуляйпольский,

– проинформировал спикер.

Есть информация о переброске штатной техники вражеских Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Напомним, была зафиксирована переброска российской техники на Запорожское и Покровское направления. Было замечено не менее 15 тралов с танками и 10 с другой бронетехникой, более 30 грузовиков с боекомплектом. Также оккупанты перебрасывали топливозаправщики. Это самое большое передвижение техники за последние 2 месяца. Российские войска перебрасывают танки, БТРы и пушки с Бердянского направления на север Донецкой области. Колонны также направляются из Крыма.