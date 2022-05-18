Орки залишили багато "сюрпризів", – Ємельяненко розповів деталі про лісову пожежу біля Чорнобиля

Біля Чорнобиля спалахнули лісові пожежі, ліквідацію яких ускладнює нещодавне перебування там окупаційних військ Росії. Водночас серйозної радаційної загрози наразі нема.

Відповідні пожежі почалися, напевно, у радіаційно найбезпечнішій території Чорнобильської зони, поблизу селища ліквідаторів Зелений Мис. Про це 24 каналу повідомив член громади Держагентства з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.

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Чорнобильська зона повністю розграбована

Ємельяненко також акцентував – територія Чорнобильської зони, яка була довгий час під окупацією, на жаль, повністю розграбована росіянами.

"Техніка, камери спостереження, машини, трактори, які могли б швидко проїхати та зробити мінералізовану смугу, щоб вогонь не йшов далі травою – виведені з ладу", – сказав член громади Держагентства з управління зоною відчуження.

Це ще ускладнено тим, що у Чорнобильській зоні досі триває процес розмінування. Дуже багато "сюрпризів" орки залишили нам після свого перебування там,

– зазначив Ярослав Ємельяненко.

Він додав, що кілька тижнів тому одна з пожежних машин, яка їздила Чорнобилем, підірвалася. На щастя, всі живі, але є травмовані.

Територія зони відчуження під час війни у 2022 році фактично була глибоким російським тилом, саме тому сильно постраждала від окупації.

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Небезпека – від пожежі, а не від радіації

Наразі фактично неможливо оперативно погасити пожежу – все через вітер, технічну складову, яка була розграбована окупантами. За словами Ємельяненка, вона може бути наймасштабнішою за останній рік.

Зауважте, що у 2020 році під час масштабних лісових пожеж, небезпека була набагато більшою. По-перше, тому що вони були у центрі Чорнобильської зони, і по-друге, їхня площа була ще більшою, ніж зараз.

Наразі горить територія біосферного радіаційно-екологічного заповідника. Радіаційної небезпеки нема,

– сказав член громади Держагентства з управління зоною відчуження.

Ярослав Ємельяненко пояснив, що всі підприємства у 30 кілометровій зоні, які обслуговували найнебезпечнішу територію Чорнобиля – постраждали повністю, там нема нічого. Зараз Держагентство з управління зоною відчуження навіть збирає допомогу – необхідні дрони, які можуть розвідати територію загоряння, дизельне паливо та інше.

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Радіаційної небезпеки від лісових пожеж біля Чорнобиля для Київщини та Києва наразі нема. Ярослав Ємельяненко закликав наразі розцінювати їх як звичайні пожежі і поводитися, у разі поширення диму, так само.

Ємельяненко про масштабні пожежі біля Чорнобиля: дивіться відео