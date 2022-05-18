Орки оставили много "сюрпризов", – Емельяненко рассказал детали о лесном пожаре возле Чернобыля

Возле Чернобыля вспыхнули лесные пожары, ликвидацию которых усложняет недавнее пребывание там оккупационных войск России. В то же время, серьезной радиационной угрозы пока нет.

Соответствующие пожары начались, наверное, в радиационно безопасной территории Чернобыльской зоны, вблизи поселка ликвидаторов Зеленый Мыс. Об этом 24 каналу сообщил член общины Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

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Чернобыльская зона полностью разграблена

Емельяненко также акцентировал – территория Чернобыльской зоны, которая была долгое время под оккупацией, к сожалению, полностью разграблена россиянами.

"Техника, камеры наблюдения, машины, тракторы, которые могли бы быстро проехать и сделать минерализованную полосу, чтобы огонь не шел дальше по траве – выведены из строя", – сказал член общины Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Это еще осложнено тем, что в Чернобыльской зоне продолжается процесс разминирования. Очень много "сюрпризов" орки оставили нам после своего пребывания там,

– отметил Ярослав Емельяненко.

Он добавил, что несколько недель назад одна из пожарных машин, ездившая по Чернобылю, взорвалась. К счастью, все живы, но есть травмированные.

Территория зоны отчуждения во время войны в 2022 году фактически была глубоким российским тылом, поэтому сильно пострадала от оккупации.

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Опасность – от пожара, а не радиации

Пока фактически невозможно оперативно погасить пожар – все из-за ветра, технической составляющей, которая была разграблена оккупантами. По словам Емельяненко, она может быть самой масштабной за последний год.

Заметьте, что в 2020 году во время масштабных лесных пожаров опасность была гораздо больше. Во-первых, потому что они были в центре Чернобыльской зоны, и во-вторых, их площадь была еще больше, чем сейчас.

В настоящее время горит территория биосферного радиационно-экологического заповедника. Радиационной опасности нет,

– сказал член общины Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Ярослав Емельяненко объяснил, что все предприятия в 30-километровой зоне, которые обслуживали самую опасную территорию Чернобыля – пострадали полностью, там нет ничего. Сейчас Госагентство по управлению зоной отчуждения даже собирает помощь – необходимые дроны, которые могут разведать территорию возгорания, дизельное топливо и другое.

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Радиационной опасности от лесных пожаров возле Чернобыля для Киевщины и Киева нет. Ярослав Емельяненко призвал расценивать их как обычные пожары и вести себя, в случае распространения дыма, так же.

Емельяненко о масштабных пожарах возле Чернобыля: смотрите видео