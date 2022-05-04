Путинская Россия подражает Гитлеру во всем

Немецкий национал-социализм из-за собственного буйства расовых теорий потерял людей, компетентных в области ядерной физики. Поэтому нацисты в своих поисках уперлись в тупик, использовали "тяжелую воду" вместо графитовых стержней, из-за чего и не смогли создать атомную бомбу, хотя сильно хотели.

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Похоже, Советский Союз решил и в этой сфере копировать немецкий национал-социализм, то есть в дела атомной энергетики пускать прежде всего людей некомпетентных. Поэтому в Украине случился свой Чернобыль в 1986 году. А на территории Восточной Германии россияне устроили еще один "Чернобыль", только растянутый во времени на десятки лет.

До 1990 г. на территории Германской Демократической Республики работал так называемый "Комбинат Висмут", где СССР добывал уран для своих атомных проектов. Безопасность труда там оставляла желать лучшего, случаи лучевой болезни среди работников коммунисты очень тщательно засекречивали.

Чернобыль-2022

Повторить Чернобыль в Украине 2022 орки решили чисто по мотивам военной логистики. Наверное, оно до сих пор будет абсурдно звучать, что для боевых действий под Киевом оккупанты возили снаряды из Беларуси именно через города Чернобыль и Припять.

И о реальном уровне радиации в Рыжем лесу рашисты действительно были в курсе – в соцсетях есть упоминания, что на месте "побывки" россиян наши бойцы находили оборудование и технику вражеских войск радиационной, химической и биологической защиты из состава Восточного военного округа.

Оркам оказалось мало выкопать шанцы в Рыжем лесу. Как выяснилось, они еще и минировали территорию вокруг железнодорожной ветки "Вильча – Янов", которая ведет в Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне. Разминировали эту ветку бойцы Государственной специальной службы транспорта (это когда-то "железнодорожные войска" были). И вот этот кадр с тепловозом и бойцами ГССТ также заслуживает быть символическим.

"Энергоатом" сообщал, что доставил очередную смену на ЧАЭС речным катером. Чем как бы намекнул, что госкомпания не будет рисковать и дальше использовать для доставки персонала "атомную электричку" из Славутича, потому что там отрезок колеи проходит по вражеской территории Беларуси.

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"Русский мир" на атомном уровне

К этому сообщению точно стоит добавить краткий конспект интервью руководителя "Энергоатома" Котина изданию Forbes, первого развернутого после войны.

За время войны "Энергоатом" уже получил убытки на 36 миллиардов гривен, из них львиная доля в 18 миллиардов гривен приходится именно на Запорожскую АЭС.

На самой Запорожской АЭС остались работать 10 тысяч сотрудников, технологический минимум – не меньше 1 тысячи.

Феномен с "парашютистами" от "Росатома" на наших атомных объектах следует воспринимать как попытку Кремля все же воплотить свой замысел образца 2000-х о том, чтобы "загнать" в единую с рашистами энергосистему (показательно, что такой замысел родился именно в тот период, когда в руководстве "Росатома" был некий Петр Щедровицкий, автор концепции "русского мира").

После победы отдельных наград будут заслуживать люди, которые стойко противились расползанию "русского мира" во все высокотехнологичные отрасли нашей экономики.

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