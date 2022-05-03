Торг

Они не угрожают ничем нам – они просто торгуются.

Важно Венгрия заранее знала, что Путин планирует нападение на Украину

Торг ведется вокруг того, когда именно вводить санкции, с какого месяца.

Европейская политическая и бюрократическая машины уже запустились и даже команда Орбана это понимает.

Наркотическая зависимость

Просто у разных стран ЕС разная наркотическая зависимость от России. В Венгрии – самая большая.

Быстро переориентироваться с контрактами и логистикой, которые они выстроили исключительно под диктовку Кремля, они не могут. Им нужно время.

Другого пути нет

Но Будапешт отлично понимает, что другого пути нет.