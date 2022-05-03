Торг

Вони не погрожують нічим нам – вони просто торгуються.

Важливо Угорщина заздалегідь знала, що Путін планує напад на Україну

Торг ведеться навколо того, коли саме запроваджувати санкції, з якого місяця.

Європейська політична і бюрократична машини вже запустились, і навіть команда Орбана це розуміє.

Наркотична залежність

Просто в різних країн ЄС різна наркотична залежність від Росії. В Угорщини – найбільша.

Швидко переорієнтуватися з контрактів та логістики, які вони вибудували виключно під диктовку Кремля вони не можуть. Їм треба час.

Іншого шляху нема

Але Будапешт чудово розуміє, що іншого шляху немає.