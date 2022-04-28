По словам Александра Черепанова, на станции объявили чрезвычайную ситуацию, а оборудование перевели в безопасный режим работы.
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Работник ЧАЭС напомнил, что в 6 утра начальник смены приказал персоналу перейти в бомбоубежище. В то время на улице дежурили нацгвардейцы, охранявшие станцию.
Александр Черепанов рассказал, что ближе к вечеру возле ЧАЭС уже стояли российские БТРы, БМП и танки и происходили переговоры.
Впоследствии нам сообщили: орков пустили на территорию во избежание жертв персонала. Начальник смены приказал нам идти на свои рабочие места и работать, как обычно…,
– сообщил Черепанова.
Он добавил, что персонал выполнял только приказы своего начальства. Российские военные на внутренние объекты ЧАЭС не заходили. По его мнению, это была договоренность.
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