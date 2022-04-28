По словам Александра Черепанова, на станции объявили чрезвычайную ситуацию, а оборудование перевели в безопасный режим работы.

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Работник ЧАЭС напомнил, что в 6 утра начальник смены приказал персоналу перейти в бомбоубежище. В то время на улице дежурили нацгвардейцы, охранявшие станцию.

Александр Черепанов рассказал, что ближе к вечеру возле ЧАЭС уже стояли российские БТРы, БМП и танки и происходили переговоры.

Впоследствии нам сообщили: орков пустили на территорию во избежание жертв персонала. Начальник смены приказал нам идти на свои рабочие места и работать, как обычно…,

– сообщил Черепанова.

Он добавил, что персонал выполнял только приказы своего начальства. Российские военные на внутренние объекты ЧАЭС не заходили. По его мнению, это была договоренность.

Важно! Больше месяца российские оккупанты держали в осаде сотрудников ЧАЭС. Покинули атомную станцию они 31 марта.

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