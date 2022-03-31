Соответствующую информацию обнародовали вечером 31 марта в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения. Это случилось на 36 день войны – все это время оккупанты удерживали контроль над станцией.
Заметьте, Россияне, которые отошли из Чернобыля, забрали с собой пленных украинских воинов
Российские оккупанты покинули ЧАЭС
В настоящее время посторонних лиц на площадке Чернобыльской АЭС не находится,
– говорится в сообщении.
Предварительно ориентировочно в 19:39 в ведомстве сообщили, что оккупанты начали выходить с территории ЧАЭС.
Также добавили, что работники станции подписали соответствующие "официальные" документы по принуждению относительно фактического завершения процесса. Выходя, российские оккупанты:
- ограбили помещение, угнали технику и другие ценные вещи;
- забрали с собой в плен украинских военных, охранявших станцию.
Кроме того, дальнейшие действия на территории ЧАЭС будут только после проверки на наличие взрывчатки.
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