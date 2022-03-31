Соответствующую информацию обнародовали вечером 31 марта в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения. Это случилось на 36 день войны – все это время оккупанты удерживали контроль над станцией.

Заметьте, Россияне, которые отошли из Чернобыля, забрали с собой пленных украинских воинов

Российские оккупанты покинули ЧАЭС

В настоящее время посторонних лиц на площадке Чернобыльской АЭС не находится,

– говорится в сообщении.

Предварительно ориентировочно в 19:39 в ведомстве сообщили, что оккупанты начали выходить с территории ЧАЭС.

Также добавили, что работники станции подписали соответствующие "официальные" документы по принуждению относительно фактического завершения процесса. Выходя, российские оккупанты:

ограбили помещение, угнали технику и другие ценные вещи;

забрали с собой в плен украинских военных, охранявших станцию.

Кроме того, дальнейшие действия на территории ЧАЭС будут только после проверки на наличие взрывчатки.

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