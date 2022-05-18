Інформацію про загоряння повідомили рятувальники. Про це стало відомо 17 травня.

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На Київщині спалахнули пожежі

Поблизу села Страхолісся Вишгородського району виникло загоряння лісової підстилки. Площа пожежі наразі встановлюється,

– повідомили в ДСНС.

Станом орієнтовно на 22 годину 17 травня на місці працювали рятувальники. Тоді пожежу гасили 26 фахівців особового складу та 6 одиниць техніки ДСНС.

На жаль, гасіння пожежі ускладнювалось зміною пориву вітру. Попри все, працівники ДСНС врятували місцеву жительку.

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Дим від пожежі вже дістався столиці

У телеграм-каналі "Лачен пишет" написали: "На Київщині на півночі дуже сильні пожежі. Закрийте вікна щільніше. Весь особовий склад ДСНС області вже працює над гасінням".

Відкриті були всі вікна, у квартирі тепер смердить солодкувато-горілим. Причому досить сильно. Хто зна, що там горить під Києвом, але пахне пристойно,

– повідомили у Veseliy Kyiv.

У телеграмі "Погляд Приходька" мовиться, що на Правому березі чутно запах гару. Орієнтовно в 00:37 написали, що вже декілька годин запах гару, хоч вікна закривай.

"Таке враження, що торф'яники, та можливо ви знаєте більше", – мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! У КМДА попереджали, що 17 – 18 травня в Києві утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Людям заборонено відвідувати ліси та лісопосадки, адже там можуть залишатись вибухонебезпечні предмети.

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